Adolescente de 14 años hallada muerta en alcantarilla pluvial de Oberá: la investigación avanza.

Una intensa jornada se vivió este domingo en Oberá, Misiones, tras el impactante hallazgo de una adolescente de 14 años en el fondo de una alcantarilla. Las circunstancias que la llevaron allí aún son inciertas y han despertado la preocupación de la comunidad.

La joven fue encontrada inconsciente en el barrio Gunther, cerca de la Ruta 14, por vecinos que alertaron a las autoridades. Desde entonces, un rápido operativo de rescate involucró a bomberos y servicios médicos que lograron sacar a la menor de la alcantarilla y trasladarla al Hospital SAMIC de Oberá para su evaluación.

Las primeras indagaciones apuntan a una incógnita: ¿se cayó accidentalmente o fue arrojada por alguien? El testimonio de la joven, una vez recuperada, será fundamental para esclarecer este preocupante suceso, que está siendo investigado por el Juzgado de Menores local.

Rescate Coordinado: Bomberos y Emergencias Actuaron Rápido

El rescate se llevó a cabo en la intersección de Perito Moreno y Marcos Kanner. Los bomberos utilizaron técnicas de emergencia, empleando una camilla plástica y sogas para asegurar a la adolescente mientras la transportaban a una ambulancia. Su estado de salud está siendo monitoreado, con una revisión completa programada que generará un informe para la Justicia.

Investigación en Marcha

Familiares y testigos están siendo interrogados para esclarecer cómo sucedió este insólito incidente. Las autoridades están atentas a cualquier indicio que revele una posible violencia hacia la menor, dadas las circunstancias preocupantes que rodean el caso.

Otro Caso: Ludmila, la Joven Desaparecida

Por otro lado, en un desenlace positivo, Ludmila Barros, de 22 años, quien había estado desaparecida desde el 10 de enero en Villa Fiorito, fue encontrada sana y salva en el barrio porteño Villa 31, en Retiro. La búsqueda la llevó a cabo la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora.

La angustia de su familia tras su desaparición fue inmensa, especialmente cuando las últimas noticias indicaban que se había tomado un Uber Moto. Afortunadamente, el misterio ha sido resuelto y Ludmila ha regresado a casa.