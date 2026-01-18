Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: Misa en su memoria

Este 18 de enero marca el sexto aniversario del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell. Sus seres queridos se reunirán para una misa en honor a su memoria, recordando el impacto que su pérdida ha tenido en sus vidas.

Familiares y amigos de Fernando Báez Sosa han convocado a una misa que se llevará a cabo este domingo 18 de enero a las 19:30 hs en la parroquia Santísimo Redentor, situada en la calle Larrea 1252, en Recoleta. Este evento busca mantener viva la memoria del joven asesinado hace seis años en un ataque violento.

Una Ceremonia de Recuerdo

En la misa estarán presentes sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes comparten su profundo dolor. «Estos seis años sin Fernando son los más tristes de nuestras vidas. Siempre lo extrañaremos como si fuera ayer», expresó Graciela en una reciente entrevista.

Un Dolor Que No Se Olvida

Graciela señaló: «La vida cambió para siempre. Fernando llenaba nuestras vidas de alegría y amor. Perderlo es una herida que nunca sanará». Durante la misa, la madre del joven enfatizará la importancia de la paz y la unión entre los jóvenes, instando a todos a evitar la violencia.

Reflexiones sobre la Violencia

Graciela añadió: «Ojalá la muerte de mi hijo sirva para algo. La vida humana debe ser valorada, y es vital que la juventud comprenda que la violencia no lleva a nada positivo». En sus palabras, la madre de Fernando comparte un mensaje de esperanza y anhelo de justicia, esperando que la tragedia que vivió no se repita.

El Legado de Fernando

La muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida el 18 de enero de 2020, provocó una conmoción nacional. El ataque del grupo de rugbiers, que fue grabado y difundido en redes sociales, dio origen a un intenso debate sobre la violencia y el clasismo en la sociedad argentina.

Justicia y Memoria

Desde el trágico evento, la justicia ha tomado acciones significativas. En febrero de 2023, varios de los responsables recibieron condenas de cadena perpetua, mientras que otros enfrentan penas de 15 años de prisión. La madre de Fernando espera que la justicia se cumpla y que su hijo descanse en paz.

Documental «50 segundos»

El caso de Fernando volvió a ser noticia con el lanzamiento del documental de Netflix «50 segundos», que retrata la historia del crimen y sus repercusiones. Graciela ha admitido que aún no ha tenido el valor de ver el documental, aunque reconoce su relevancia en la discusión sobre el dolor y la pérdida.

Testimonios de los Acusados

Seis de los ocho rugbiers condenados han ofrecido su versión en la producción, generando un nuevo nivel de controversia. Graciela continúa buscando justicia para su hijo: «No me conmueve nada porque a mi hijo nadie me lo devuelve. Solo quiero justicia por Fernando.»