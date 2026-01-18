Millonarias sanciones, confiscación de vehículos y cargos por gastos médicos

Pinamar Refuerza Sus Sanciones para Vehículos: Multas de Hasta 15 Millones de Pesos

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las playas, Pinamar implementa nuevas sanciones para quienes circulen con vehículos en zonas prohibidas, en un contexto marcado por un accidente grave.

Durante esta temporada, Pinamar ha decidido intensificar las sanciones para aquellos que utilicen vehículos en áreas no habilitadas. Las nuevas medidas incluyen multas que pueden alcanzar los 15 millones de pesos, así como el secuestro de vehículos y la responsabilidad de cubrir gastos médicos si se producen accidentes.

Foco en La Frontera: Un Área Crítica

Las sanciones están especialmente dirigidas a La Frontera, una de las zonas más peligrosas de la costa argentina. Este lugar ha sido escenario de incidentes trágicos, como el atropello de un niño de 8 años, Bastián Jerez, que aún está luchando por su vida en el hospital de Mar del Plata.

La Emergencia de Bastián Jerez Así fue el traslado de Bastián Jerez al hospital de Mar del Plata.

Reglamento y Nuevas Multas

La implementación de estas sanciones fue formalizada mediante el Decreto 0104/2026, que actualiza la Ordenanza Municipal 4794/16 y aumenta significativamente las penalizaciones. Las multas oscilarán entre 8.500 y 25.000 módulos, según la gravedad de la infracción, lo que podría traducirse en sanciones de hasta 15 millones de pesos.

Consecuencias para los Infractores

El nuevo marco legal permite el secuestro preventivo de vehículos cuando la conducta represente un riesgo para la vida o la integridad de las personas. Además, se contemplan sanciones como la inhabilitación de licencias de conducir y la posibilidad de denuncias penales por el ingreso a propiedades privadas de manera indebida.

Responsabilidad de los Infractores

Un aspecto clave del decreto establece que los infractores deberán hacerse cargo de todos los gastos relacionados con accidentes, incluyendo atención médica, traslados y daños ocasionados en la zona, lo que refuerza la importancia de cumplir con la normativa.

Control y Seguridad en La Frontera

Para fortalecer la seguridad, la municipalidad ya ha puesto en marcha seis operativos en los accesos y egresos de La Frontera. Estos incluyen controles de documentación y pruebas de alcoholemia por parte del personal de tránsito y fuerzas de seguridad.

Medidas Inmediatas para la Protección de Todos

Las nuevas sanciones se han incorporado al Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas. En adición, también se establecerán penalidades estrictas para quienes permitan que menores de edad utilicen cuatriciclos o UTV sin supervisión.

“Estas medidas son de aplicación inmediata, con el fin de resguardar la integridad de turistas y residentes, asegurando que Pinamar continúe siendo un destino turístico de excelencia. Se busca equilibrar la diversión y el respeto hacia las normas de seguridad”, afirma el comunicado oficial emitido por la municipalidad.