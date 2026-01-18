Mi Casa, Dividida por la Mitad

Desplazamiento en Comodoro Rivadavia: Más de 90 familias evacuadas por graves daños estructurales

Más de 90 familias en Comodoro Rivadavia, Chubut, se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a un fuerte deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada de este domingo. El fenómeno afectó especialmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado.

El suceso, que tuvo lugar alrededor de las 00:15 horas, provocó un corte inesperado de suministro eléctrico, dejando a los vecinos en la oscuridad mientras el terreno seguía cediendo.

Impacto en las viviendas y la comunidad

Los habitantes afectados reportaron graves daños en sus viviendas, incluyendo profundas grietas en paredes y pisos, derrumbes parciales y el hundimiento de cimientos. En varios casos, las casas se convirtieron en inhabitables.

“Mi casa se abrió por la mitad”, contó un vecino, reflejando la devastación que muchos vivieron. La situación fue tan crítica que bomberos y Defensa Civil tuvieron que intervenir de inmediato para asegurar la zona y ayudar a los damnificados.

Refugios temporales para los evacuados

Inicialmente, algunas familias fueron trasladadas al Club Talleres. Posteriormente, el municipio abrió el Hotel Deportivo como alojamiento temporal para quienes perdieron sus hogares.

Advertencias previas y características del terreno

Los movimientos en el terreno no eran desconocidos para los residentes. Desde mediados de diciembre, habían alertado sobre inestabilidades en la zona, una situación que se intensificó en la última semana.

Los expertos han señalado que el suelo en esta área tiene un origen marino y es históricamente inestable, afectado por una falla natural que se extiende a lo largo de más de 1,300 metros, desde Médanos hasta El Marquesado.

Proyecciones sobre el deslizamiento de tierra