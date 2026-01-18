Se Arrepiente, Denuncia Amenazas y Alega Provocación

Agostina Paez, una joven abogada argentina, se encuentra en el centro de la controversia mientras vacaciona en Río de Janeiro. Un video que muestra gestos discriminatorios hacia el personal de un bar ha desatado una serie de denuncias y graves repercusiones legales.

Agostina Paez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, ha visto cómo su viaje a Brasil se tornó en un escándalo mediático. La influencer fue grabada realizando gestos considerados ofensivos hacia empleados de un bar, lo que ha llevado a la apertura de un proceso judicial en su contra.

El incidente que generó la polémica

A raíz de la difusión del video, Agostina se ha convertido en noticia tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En diálogo con el medio local El Liberal, relató los acontecimientos que desembocaron en la denuncia por discriminación. Según su versión, el altercado surgió cuando ella y sus amigas intentaron dejar el establecimiento. Aunque afirmaron haber pagado por todo, los empleados del bar alegaron lo contrario.

Un malentendido que escaló

Paez describió la situación: «Nos retuvieron y nos dijeron que había cosas que no habíamos pagado. Teníamos los comprobantes, todo documentado. Aun así, decidimos pagar de nuevo». Explicó que la reacción de los empleados fue burlona, lo que intensificó la tensión del momento.

Gestos y reacciones desafortunadas

En medio de la confusión, Agostina admitió haber realizado un gesto ofensivo, el cual no estaba destinado al personal del bar directamente, sino que fue una reacción emocional hacia sus amigas en un momento de euforia. «No sabía ni que me estaban grabando. Es la peor reacción posible, y estoy muy arrepentida», comentó con sinceridad.

Las consecuencias de un viaje inesperado

Hoy, la abogada está enfrentando un proceso judicial en Brasil y se siente atrapada. «No puedo salir del departamento, mi cara y mi nombre ya están circulando en todos los medios de Brasil». Su estado de ansiedad ha aumentado debido a las múltiples amenazas recibidas, lo que la llevó a cerrar sus cuentas de redes sociales.

En su declaración, le informaron que cualquier intento de abandonar el país podría resultar en su arresto. Aunque su DNI no fue retenido, su pasaporte está bajo custodia, lo que la obliga a permanecer en Brasil por el momento. Además, le han informado que próximamente deberá usar una tobillera electrónica mientras dure el proceso judicial.