Encuentran a Fabiana Muñoz, hermana del futbolista Marcos Acuña, desaparecida en Neuquén

Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista argentino Marcos "Huevo" Acuña, fue rescatada con vida en Neuquén después de su desaparición durante casi tres días.

La Policía de Neuquén anunció que Muñoz, de 42 años, fue encontrada este domingo por la madrugada, al pie de un tanque de agua en la zona de bardas de Zapala. Su paradero había sido desconocido desde la tarde del jueves 16, y su madre, angustiada por la situación, había realizado la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de la localidad.

Detalles de la desaparición y búsqueda

Fabiana padece esquizofrenia, un hecho que generó una gran preocupación en su familia. Durante la búsqueda, se activaron múltiples recursos de la Policía local, que se unieron para dar con su paradero. La complejidad del caso aumentó dada la condición médica de Muñoz, lo que hacía la situación aún más delicada.

Reacciones familiares y críticas a los servicios de salud

En medio de la agonía por su paradero, Jéssica, otra hermana de Acuña, expresó su frustración a través de las redes sociales, cuestionando a los psiquiatras que tratan a Fabiana. “¿Dónde están los psiquiatras del hospital Zapala? Esto se podría haber evitado si hicieran su trabajo”, lamentó sin entrar en detalles específicos.

Implicaciones de la atención médica

El descontento de la familia se centra en la negativa de los profesionales de salud a internar a Fabiana sin su consentimiento. Jéssica comentó cómo, a pesar de las reiteradas llamadas a la Policía y los informes sobre el estado de su hermana, los especialistas insistían en que ella estaba bien, subestimando su condición en medio de una crisis.

Un rescate esperado en la comunidad

El hallazgo de Fabiana ha aliviado a su familia y a la comunidad de Zapala, que se movilizó en las últimas horas para colaborar en la búsqueda. Su regreso a casa marca un momento de esperanza, aunque pone de manifiesto las complicaciones que enfrentan aquellos que padecen trastornos de salud mental.