Descubre Nuestra Última Ilustración

La Ilustración, movimiento que emergió en el siglo XVIII, marcó un hito crucial al utilizar la razón como herramienta para desafiar la ignorancia y la superstición. Su influencia perdura en las bases de las democracias contemporáneas.

El Siglo de las Luces, conocido como la Ilustración, promovió la idea de que la razón es la clave para alcanzar el progreso y la verdad. Este fenómeno cultural y filosófico rompió con los dogmas religiosos, abogando por una sociedad donde la libertad de pensamiento y el pluralismo fuesen esenciales, y criticando el monopolio de la verdad que ejercía la Iglesia.

Impacto en la Revolución Industrial

Más allá de su faceta filosófica, la Ilustración fue un motor que impulsó la Primera Revolución Industrial. La creación de la máquina de vapor transformó la dinámica del trabajo, estableciendo a la mecánica como un elemento central en la vida cotidiana y modificando profundamente las relaciones de causa y efecto en la sociedad.

El Desafío al Pensamiento Mágico

Esta búsqueda de la verdad a través de la razón puso en tela de juicio las creencias tradicionales. Filósofos como Friedrich Krause indicaron que las religiones fueron en parte reemplazadas por «religiones cívicas», donde movimientos políticos adoptan simbolismos y estructuras religiosas para consolidar su poder. El fenómeno del síndrome de hubrys hace que muchos líderes disfruten de esta posición casi divina.

La Política del Siglo XXI

Hoy, las dinámicas políticas han cambiado drásticamente. Las plataformas digitales y la emoción juegan un papel fundamental en la reorganización del poder, desplazando a los partidos políticos tradicionales. Líderes emergentes se presentan como «salvadores» que prometen erradicar problemas como la corrupción y la pobreza, aunque muchas veces sus discursos se quedan en dogmas sin espacio para el debate.

Colapsos y Nuevas Narrativas

El colapso de las brújulas políticas tradicionales, junto a la crisis de las ideologías del siglo XX, ha dado paso a una nueva era donde las ideas fluyen de manera diferente. La coherencia conceptual ha desaparecido; ya no es suficiente alinear ideologías a la política, pues emergen nuevas fuerzas que desafían el status quo.

Hacia una Nueva Ilustración

Algunos teóricos sugieren la necesidad de una «nueva ilustración» que se adapte a la era digital y a la inteligencia artificial. Así como la Ilustración del siglo XVIII transformó el acceso a la información, hoy necesitamos replantear la comunicación política en función de nuevas formas de movilización y participación ciudadana.

El Caso de los Nuevos Líderes

En la actualidad, figuras como Donald Trump, Gabriel Boric y Javier Milei, han encarnado nuevas formas de comunicación política que desconciertan a muchos analistas. En particular, Milei ha demostrado que su estilo provocador y espontáneo se traduce en éxito popular, incluso cuando su enfoque desafía la lógica tradicional de la política.

Durante meses, hemos estudiado y analizado estas nuevas corrientes, con el objetivo de entender mejor cómo se están configurando las campañas electorales y las comunicaciones gubernamentales en un mundo en constante cambio. Este trabajo servirá de base para un curso en la Universidad del Sur y un próximo libro que profundizará en estos temas.

* Profesor de la GWU.

Miembro del Club Político Argentino.