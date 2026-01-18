Los Sub 35 Marcan el Ritmo de la Temporada con una Novedad

La ciudad balnearia revive su energía con un flujo renovado de turistas jóvenes, quienes han transformado la experiencia veraniega en un vibrante viaje lleno de actividades y diversión.

Un Nuevo Estilo de Turismo Juvenil

Olvídate de los hoteles tradicionales: los jóvenes están eligiendo departamentos y hostels para su estadía. Prefieren compartir espacios en casas o habitaciones, especialmente en barrios del sur, donde disfrutan de un itinerario en grupo que combina sol, fiestas y buena música.

Reactivación del Ritmo Estival

Tras varias temporadas marcadas por la incertidumbre, este verano los sub 35 están devolviendo a Mar del Plata su esencia festiva. Eventos musicales, recitales y una oferta nocturna diversa han revitalizado el destino, consolidando un verano lleno de vida.

La Influencia de las Redes Sociales

El público joven utiliza plataformas digitales para planificar su agenda, creando una hoja de ruta personalizada que incluye noches memorables en los bares y discotecas de Playa Grande, impulsando así la economía local.

Eventos que Marcan la Diferencia

Según Johanna Panebianco, vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura, este verano se habla de «una explosión» de eventos, destacando la rica oferta de fiestas electrónicas con DJs de renombre y conciertos en nuevos espacios como Bendú Arena.

Percepción de Afluencia Turística

Aún sin cifras oficiales, la percepción general sugiere que un 45% de los visitantes actuales están entre los 18 y 35 años, lo que indica un claro cambio en el perfil de quienes eligen Mar del Plata como su destino este verano.

Un Público Interconectado

La llegada de influencers y creadores de contenido ha añadido un nuevo nivel de visibilidad a la ciudad. Estos jóvenes hiperconectados generan un ciclo positivo, atrayendo a más visitantes a las playas y eventos.

Turismo de Escapadas: Una Nueva Modalidad

La cultura de las escapadas cortas ha llegado para quedarse. Los jóvenes suelen reservar estancias breves, optando por disfrutar de eventos específicos antes de regresar a su rutina. Esta tendencia también se refleja en la flexibilidad de reservas en hostels, que a menudo son de último momento.

Movilidad e Incremento en la Ocupación

Este tercer fin de semana de enero muestra una ocupación levemente superior a la de la primera quincena, con informes que indican un aumento del tráfico en las rutas hacia la ciudad. A medida que avanza la temporada, se prevé que la ocupación continúe en ascenso.

Un Futuro Prometedor

A medida que se consolidan las tendencias actuales, Mar del Plata se posiciona como el lugar favorito para el turismo joven, que busca experiencias inmediatas y vibrantes, impulsando así la economía local y revitalizando el destino.