Teatro Vanguardista: Irreverencia en Escena

La icónica troupe teatral argentina, Los Macocos, vuelve a deslumbrar con su nuevo espectáculo Chau, Macoco, en el teatro Tronador. Un viaje lleno de humor que conmemora cuatro décadas de trayectoria.

El Comienzo de una Historia Inolvidable

Daniel Casablanca, a sus 20 años, fundó junto a su amigo Martín Salazar la compañía Los Macocos en 1985, tras haber comenzado su viaje en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Aunque un tercer integrante se unió en sus inicios, su legado continúa hoy.

Cuatro Décadas de Éxitos teatrales

Recientemente, Los Macocos cumplieron 40 años y están celebrando este hito con Chau, Macoco, una obra que se presenta actualmente en Mar del Plata. Este show no solo es un homenaje a su historia, sino también una nueva aventura que mantiene viva la llama del teatro argentino.

Un Elenco Estelar

La formación que ha perdurado a lo largo de los años está compuesta por Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Martín Xicarts. Aunque han enfrentado pérdidas, como la del director Javier Rama en 2008, el grupo ha sabido adaptarse y seguir adelante.

La Versatilidad de Daniel Casablanca

Casablanca, un “macoco” por excelencia, ha desarrollado múltiples proyectos paralelos, desde protagonizar Argentina al Diván hasta dirigir y estelarizar varios otros. Su talento se extiende además a una exitosa carrera como docente y director en diversas producciones.

Más que Teatro: Un Fenómeno Cultural

El musical Toc Toc, estrenado en 2011, se convirtió en un fenómeno teatral, siempre con localidades agotadas. Aunque durante este tiempo su carrera tuvo un giro comercial, Casablanca aclara que su esencia artística va más allá de la taquilla.

Un Nuevo Viento en los Escenarios

Con Chau, Macoco, el grupo explora nuevas narrativas y formatos, presentando una reflexión sobre su trayectoría y los desafíos del teatro contemporáneo. Si bien el título sugiere un adiós, los integrantes aseguran que es más un juego que una despedida definitiva.

Un Legado que Trasciende Fronteras

Los Macocos no solo han dejado una huella en el teatro argentino; sus obras son objeto de estudio en universidades tanto locales como internacionales. Con un estilo inconfundible que mezcla comedia, tragedia y crítica social, han mantenido su relevancia a lo largo de los años.

El Presente y Futuro de Los Macocos

Ahora, en el teatro Tronador, enfrentan el desafío de atraer al público en la temporada de verano. La obra juega con el humor negro y se presenta como un “viudrama”, donde las viudas de los personajes se despiden con risas y reflexiones sobre el teatro y la vida.

La Luz del Teatro Nunca Se Apaga

Con un enfoque fresco y dinámico, Los Macocos siguen evolucionando, preparados para sorprender a nuevas generaciones y recordar a sus antiguos fans por qué se ganaron un lugar tan especial en el corazón del público argentino.

¡No te pierdas Chau, Macoco los viernes y sábados a las 23:15 en el teatro Tronador, y acompáñalos en esta celebración de la vida y el arte!