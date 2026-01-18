Heredera del galerista pide justicia desde EE. UU.

Título: Un Cuadro Robado por los Nazis Regresa a su Dueña: El Intrigante Caso de "Retrato de una Dama" en Mar del Plata

Bajada: Tras 80 años de misterio, la obra de arte rescatada despierta el interés de la Justicia Argentina y de la legítima heredera, quien lucha por su restitución desde Estados Unidos.

El miércoles, la Justicia Federal de Mar del Plata reveló los resultados de una pericia realizada por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes sobre el cuadro «Retrato de una dama», una obra robada por el régimen nazi a su propietario judío. Este hallazgo, que ocurrió 80 años después en la ciudad costera, reaviva la demanda de la única heredera del galerista, quien desde Connecticut exige la devolución del cuadro.

La Historia del Cuadro Robado

«Retrato de una dama», creado en el siglo XVIII por el artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, también conocido como «Il Pitocchetto», tiene un recorrido singular que ha llevado a este caso a ser un hito judicial en Argentina. Es la primera vez que las autoridades locales deben decidir sobre el destino de una obra vinculada al expolio nazi, lo que le otorga un valor simbólico difícil de medir.

Un Informe Revelador

El informe pericial de casi 20 páginas, elaborado por Angel Miguel Navarro y Alejo Lo Russo, detalla la historia del cuadro. En mayo de 1940, el coleccionista judío Jacques Goudstikker huyó de Ámsterdam hacia Londres junto a su familia, pero su viaje terminó trágicamente cuando falleció en el barco mientras intentaba escapar de los nazis.

La Colección y su Dispersión

La increíble colección de Goudstikker, que contaba con más de 1,000 obras maestras, incluyó joyas de artistas como Rembrandt y Vermeer. Esta se convirtió en objeto deseado por el comandante nazi Hermann Göring, quien mediante un banquero alemán adquirió la galería y su acervo artístico.

Más sobre el Exilio del Cuadro

Se estima que cerca de 800 obras fueron trasladadas a Alemania, de las cuales aproximadamente 300 formaron parte de la colección personal de Göring. Otras fueron rechazadas y regresaron a Ámsterdam, mientras que el resto fue vendido en subastas. El archivo fotográfico recuperado incluye imágenes del «Retrato de la Condesa Colleoni» de Vittore Ghislandi, que se atribuyó a Cerutti en la reciente pericia.

El Proceso Judicial en Mar del Plata

La Justicia de Mar del Plata se encuentra a la espera de otro informe que ha solicitado a la DAIA, destinado a elaborar un documento histórico sobre la restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo. La DAIA se ha presentado como «amicus curiae» desde que el «Retrato de una dama» fue hallado en el living de una casa en venta en la ciudad.

El Descubrimiento del Cuadro

La obra estaba en casa de Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Friedrich Gustav Kadgien, conocido como «el mago de las finanzas nazis». Durante el allanamiento, se descubrió que el cuadro había sido descolgado de la pared, y la pareja terminó entregándolo después de presentar un recibo de compra cuestionable.

La Batalla de la Heredera en Connecticut

Marei von Saher, la heredera de Goudstikker, vive en Connecticut y tiene 82 años. Ella continúa la lucha de su suegra y su esposo por recuperar el patrimonio que el régimen nazi les arrebató. «Tengo un mandato de mi clienta para lograr la restitución del cuadro», afirma Guillermo Brady, abogado de von Saher.

La Repercusión Internacional del Caso

El caso ha captado la atención internacional, destacando la importancia de la obra como testimonio del expolio nazi. Según Brady, «no somos del todo conscientes en Argentina de cómo están observando este caso desde el exterior». La noticia del hallazgo en Mar del Plata resonó en medios internacionales, enfatizando su relevancia cultural y histórica.

La Determinación por la Restitución

A medida que se avanza en el proceso, el equipo legal de von Saher busca cerrar el ciclo probatorio para facilitar la orden de restitución del cuadro al patrimonio familiar. Sin embargo, el juez también debe considerar las implicaciones legales sobre la familia Kadgien, ya que podrían enfrentar cargos de encubrimiento u otros delitos vinculados al origen del cuadro.

Reclamando Derechos sobre un Patrimonio Robado

Brady señala que el interés de la heredera no solo radica en la devolución de la obra, sino también en el precedente que esto establecería en Argentina y en el mundo. «Este caso muestra la importancia de restaurar la justicia para quienes sufrimos el expolio de su patrimonio cultural», concluye, esperando un desenlace favorable.