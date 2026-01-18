Empieza el movimiento de pases: el dial se afina para el Mundial

Con la inminente llegada del Mundial 2026, donde Argentina se enfrentará a naciones como EE.UU., México y Canadá, las emisoras de radio se alistan para ofrecer una cobertura sin precedentes.

Las Emisoras en Movimiento

Mientras se especula sobre las estrategias del director técnico Lionel Scaloni y Lionel Messi, en el trasfondo de la radiofonía argentina se llevan a cabo negociaciones clave. La radio AM y FM, a pesar del empuje de los canales de streaming, sigue siendo un baluarte de credibilidad; un 54% de los argentinos confía en la información que brindan estas emisoras, según datos de Kantar Ibope Media.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de 13 millones de personas escuchan radio cada mes, con un promedio diario de 5 horas de sintonía.

Planificación de la Cobertura del Mundial

Emisoras como La Red, Cadena 3 y DSports ya cuentan con los derechos de transmisión y comienzan a diseñar sus presupuestos para cubrir, al menos, los encuentros del grupo J (Argentina, Austria, Argelia y Jordania). Se anticipa una programación que va más allá del deporte, incorporando un seguimiento del ambiente festivo y cultural asociado al evento.

Principales Cambios en la Grilla de Programación

Radio Mitre Mantiene su Liderazgo

Según las mediciones de Kantar Ibope Media, Radio Mitre se consolida como la emisora más escuchada con un share del 29.96% en AM. A poco de iniciar el Mundial, su programación se mantiene estable, incluyendo programas populares como Alguien tiene que decirlo y Bravo por Mitre.

La 100, un Éxito Constante

Finalizando 2025, La 100 se coronó como la FM más escuchada de Argentina por décimo año consecutivo, promediando un share del 21.5%. Su remodelado estudio se reinaugurará el 10 de febrero, prometiendo un aire fresco para el nuevo ciclo.

Cambios en Radio 10

Con la salida del icónico Jorge Rial, Pablo Duggan tomará su lugar para conducir el programa Todo es posible. La estación está buscando revitalizar su programación para captar la atención de sus oyentes.

Radio Rivadavia y Sus Nuevas Propuestas

El cambio de conductor en La oral deportiva marca una nueva era con Daniel Avellaneda al frente. La emisora continúa con figuras bien establecidas, manteniendo una programación sólida y atractiva.

Novedades en Otras Emisoras

Innovaciones en La Red y Nacional

La Red presenta a Toti Pasman en un nuevo formato, mientras que Nacional se actualiza con nuevos programas informativos. Ambos buscan adaptarse a los gustos de su audiencia para la nueva temporada.

Un Regreso Triunfal para Vorterix

La radio creada por Mario Pergolini vuelve a su frecuencia original, 92.1, donde planea ofrecer una programación renovada a partir de febrero, un movimiento que promete atraer tanto a oyentes antiguos como a nuevos.

Radiodifusión en Expansión

Con la llegada del verano, las emisoras también están realizando cambios estratégicos. Incorporaciones como la de Ari Paluch a FM Late buscan capitalizar su popularidad, mientras que otros programas emblemáticos están siendo reposicionados para maximizar la audiencia.