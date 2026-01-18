Más de 300,000 familias habitan en hogares con pisos de tierra: ¿cómo afecta a la infancia?

En Argentina, aproximadamente 314,000 familias habitan en viviendas con pisos de tierra, un dato alarmante que fue presentado por la Fundación Tejido Urbano en su boletín mensual, basado en un estudio de Hábitat para la Humanidad, una ONG activa en más de 60 países.

El Déficit Habitacional en el País

Juan Juri, representante de Hábitat para la Humanidad en Argentina, explica que el déficit habitacional se debe, principalmente, a la falta de viviendas adecuadas, muchas de las cuales son recuperables. Sin acceso a terrenos urbanizados y a la ciudad, las familias construyen sus hogares sin asistencia técnica ni materiales apropiados.

Condiciones Precarias y Su Impacto en la Salud

Estas viviendas, carentes de servicios básicos y con estructuras inseguras, enfrentan problemas graves: instalaciones defectuosas, paredes sin revocar y techos que se filtran, entre otros. Estos factores no solo atentan contra la infraestructura, sino que también afectan la salud y el desarrollo de los niños. Según Juri, “las oportunidades comienzan con un hogar adecuado”, y una vivienda en mal estado puede convertirse en una trampa que limita el crecimiento personal y familiar.

Datos Reveladores sobre la Salud y el Desarrollo Infantil

Un informe revela que un piso de cemento puede reducir la incidencia de infecciones parasitarias hasta en un 78% y la anemia en un 81%. Además, una vivienda con condiciones adecuadas mejora el desarrollo cognitivo de los niños en un 36%, disminuyendo también los casos de depresión y estrés.

Ahorro en Gastos Médicos y Mayor Tiempo de Juego

Con un hogar digno, las familias experimentan un ahorro del 79% en gastos médicos. Las condiciones mejoradas han reducido la inasistencia escolar en un 15%, al mismo tiempo que incrementaron en un 80% el tiempo de juego para los niños.

Desafíos en el Acceso a la Vivienda

Además de esta problemática, el boletín de Tejido Urbano destaca situaciones actuales, como el aumento de alquileres. Desde la desregulación del mercado, los contratos se han vuelto más breves, y los incrementos de precios son más frecuentes. A nivel nacional, los alquileres han aumentado hasta un 120,3% en comparación con una inflación del 31,7%.

El Hacinamiento y Sus Consecuencias

Adrián Canteros Sandoval, abogado y representante de la Asociación de Inquilinos de Corrientes, subraya que el hacinamiento ha aumentado, reflejando una realidad alarmante donde familias enteras viven en espacios cada vez más reducidos y en condiciones estructurales deficientes.

Situaciones de Vulnerabilidad y la Lucha por la Supervivencia

Por otro lado, la organización Amigos en el Camino reporta un incremento en el número de familias con niños en situaciones de calle. Las altas temperaturas de verano y las bajas del invierno agravan la situación, limitando el acceso a alimentos y atención básica.

Una Invitación a la Solidaridad

Para mitigar el sufrimiento, desde el Consejo Publicitario Argentino se invita a la comunidad a colaborar con acciones simples como ofrecer agua a quienes más lo necesitan. La situación requiere no solo atención, sino acciones concretas para aliviar el sufrimiento de quienes son más vulnerables.