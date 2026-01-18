Pasajeros de Buquebus expresan su descontento por demoras en Puerto Madero

En la ajetreada temporada de verano, la terminal de Buquebus en Puerto Madero se transforma en un escenario caótico donde la espera y el desorden dominan cada noche.

Los visitantes llegan y se encuentran con pantallas que anuncian la llegada de los barcos, pero el caos comienza en el momento en que la multitud intenta salir. La llegada de buques desde Colonia y Montevideo se convierte rápidamente en una lucha por avanzar.

Retrasos y Multitudes: Un Viaje Estresante

La primera embarcación, que debería haber llegado a las 22 horas, toma veinte minutos adicionales y se encuentra completamente llena. Las compuertas se abren y, en un instante, la salida se convierte en un verdadero cuello de botella. Pasajeros cansados que portan sus valijas se ven atrapados en una marea de incertidumbre.

Cristian, habitual viajero, describe la situación: “La salida se satura. Puedes estar esperando entre 20 minutos y media hora”. Su experiencia refleja un problema recurrente en el cruce, ya que muchos pasajeros enfrentan más inconvenientes después de desembarcar que durante el cruce del Río de la Plata.

Estrategias para Sobrevivir

Florencia, quien viaja regularmente, ha aprendido a evitar el caos. “Desde que bajamos del barco hay cierto orden, pero en el área del escáner se acumula gente. Intento pedir mi Uber tan pronto como desembarco para evitar largas esperas”, explica. Su táctica incluye anticiparse a los demás pasajeros que esperan en grupos.

Un Colapso Comprobado: La Experiencia de Manuel

Manuel, otro viajero frecuente, retrata la escena como un “desastre”. Describe las largas filas y la falta de espacio para moverse, algo que se ha vuelto habitual en cada uno de sus viajes. “La vez pasada tuvimos que esperar casi 40 minutos solo para llegar a migraciones”, comenta, evidenciando que la situación no solo es un incidente aislado, sino una constante.

Escenarios Frecuentes de Desorden

La falta de espacio en los pasillos, el gran número de pasajeros y los problemas en los controles generan una salida caótica en cada llegada. Pasajeros, incluyendo familias que esperan con ansias, tienen que sortear esta marea humana.

En Busca de Soluciones: La Respuesta de Buquebus

Desde la empresa, evitaron comentar de forma oficial sobre los problemas; sin embargo, empleados en el lugar sugirieron que la situación actual se debe a la \[ampliación\] de la terminal y el flujo de hasta 1,100 personas por barco. Estos números y el aumento de la demanda en verano complican aún más las operaciones.

En lugar de ser una travesía placentera, el regreso es un estresante desafío debido a retrasos ocasionados por documentos faltantes, cambios inesperados y mal funcionamiento de sistemas de control como el de Veridos S.A., que lleva a más demoras.

Un Viaje que Apenas Comienza

Con cada llegada, una nueva oleada de pasajeros busca cómo salir rápidamente de la terminal. Aunque el barco haya llegado, el viaje a casa para muchos recién comienza, en medio del bullicio y la aglomeración de gente.