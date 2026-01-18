¡Delicioso festín! Bife de chorizo de más de un kilo y un enorme flan con dulce de leche y crema

Descubre la Sabrosa Historia de las Carnes Asadas en Argentina

Las travesuras culinarias de los aventureros que recorrieron el territorio argentino entre los siglos XVII y XVIII se reflejan en la tradición de las carnes asadas, un legado que perdura hasta el día de hoy.

Los relatos de aquellos viajeros nos revelan cómo enfrentaron caminos peligrosos y condiciones adversas, pero siempre encontraron refugio en postas que ofrecían no solo un lugar para descansar, sino también sustento. En este contexto, la carne asada se posicionó como el plato por excelencia, principalmente de cordero y chivito, que ofrecía una opción rápida y sustanciosa.

El Pasado y Presente de las Carnes Asadas en Ruta

Con el tiempo, aquellas simples paradas se transformaron en restaurantes emblemáticos que atraen no solo a camioneros y turistas, sino a verdaderos aficionados de la carne. Estos locales, conocidos por sus generosas porciones y un ambiente amigable, se han convertido en destinos irresistibles para los amantes de la buena comida.

Un Clásico Renacido: Gustavito

La historia de Gustavo Usqueda es un ejemplo perfecto de resiliencia gastronómica. Después de enfrentar el cierre de su primer restaurante en los años noventa, en 1993, junto a su hijo y yerno, reabrió en Ituzaingó. Este nuevo local se convirtió en un referente por su oferta simple pero deliciosa: carnes asadas de alta calidad a precios accesibles, convirtiéndolo rápidamente en un clásico de la zona

Un Espacio Familiar y Acogedor

El restaurante, con su barra que rodea una imponente parrilla, mantiene un ambiente familiar. A pesar del crecimiento, conserva su esencia. Los parrilleros Rolando y Arturo siguen al mando, asegurando que cada corte se prepare con la atención y dedicación necesarias.

Menú Sincero y Sabroso

Aquí no encontrarás cortes gourmet, sino una oferta rica y tradicional. Desde mollejas y chinchulines hasta el famoso bife de chorizo, todo se sirve en un estilo auténtico. El bife, con su impresionante kilo de peso y su equilibrada proporción de grasa, es uno de los preferidos de los comensales.

Platos que Agradan y Sorprenden