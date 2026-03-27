Allanamiento a empresario vinculado a Rodrigo De Paul por irregularidades en el cepo cambiario

Un empresario vinculado al futbolista Rodrigo De Paul, Alejandro “El Turco” Calian, ha sido allanado en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en transacciones de dólares durante el cepo cambiario. Este caso involucra maniobras que generaron ganancias millonarias.

Calian en la Mira Judicial

El reciente allanamiento a Calian se produjo bajo la dirección del juez Ariel Lijo y a solicitud del fiscal Franco Picardi. Conocido en su barrio como «el amigo de De Paul», Calian tiene un vínculo directo con el futbolista y participó en el viaje promocional que De Paul y Lionel Messi hicieron a la India el año pasado.

Red de Financistas y Exfuncionarios del Banco Central

La investigación no solo involucra a Calian, sino también a exfuncionarios del Banco Central y financistas destacados como Elías Piccirillo, quien tiene un pasado vinculado a la vedette Jesica Cirio, y Francisco Hauque. Estos individuos estarían relacionados con la maniobra de obtener dólares a precios oficiales para luego revenderlos en el mercado paralelo, generando ventajas económicas ilícitas.

Las Revelaciones de Piccirillo

De acuerdo con grabaciones obtenidas por Piccirillo, una funcionaria del Banco Central, Romina García, aludió a conexiones en niveles altos que facilitaban estas prácticas fraudulentas. La investigación de Picardi se extiende a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Central, quienes tenían la responsabilidad de supervisar las casas de cambio durante la administración de Alberto Fernández. En operativos previos, se allanaron sus domicilios y se confiscaron dispositivos electrónicos.

Antecedentes de Calian

Calian no es ajeno a problemas legales: en 2020 fue condenado por contrabando de motos de alta gama, tras ingresar ilegalmente 51 motos al país. Esta condena le valió varios meses de detención, aunque su pena fue suspendida.

Documentación en la Mira

Durante los allanamientos recientes, las autoridades buscaron documentación relacionada con varias empresas, entre ellas Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus y Goat SA. La empresa Arg Exchange, en particular, fue controlada casi en su totalidad por Piccirillo en 2022, con solo un 10% en manos de Matías Bocca, un nombre recurrente en otras agencias. En 2023, Arg Exchange adquirió más de 250 millones de dólares, operando en un ciclo financiero prolífico.

Impacto en el Mercado

La empresa Fenus, de gran renombre en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo y mostró un crecimiento desmesurado, pasando de operar con 425 millones de pesos en la segunda mitad de 2022 a 8400 millones en el primer semestre de 2023.