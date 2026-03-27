Caputo defiende el modelo y urge a las empresas a adaptarse ante récord de actividad

El Ministro de Economía, Luis Caputo, rechaza las afirmaciones sobre una recesión en el país y sostiene que la economía argentina está en pleno crecimiento.

Durante una reciente aparición en el canal de streaming Carajo, Luis Caputo, el Ministro de Economía, negó rotundamente las versiones que indican un estancamiento económico y presentó datos que respaldan su postura. Afirmó que el crecimiento no se refleja de manera uniforme en todos los sectores, pero insistió en que hay evidencias concretas que apuntan a una recuperación.

Desmitificando la Crisis Económica

Caputo hizo hincapié en que muchos medios de comunicación difunden narrativas negativas sobre la economía, argumentando que, de acuerdo con estadísticas del INDEC, 12 de 16 sectores económicos han mostrado crecimiento. «Es una distorsión tomar un sector que está en declive y generalizarlo como una ‘megarrecesión'», comentó. Para el ministro, esta selección de información influye negativamente en la percepción social, afectando las expectativas de consumo.

El Papel de los Medios y la Percepción Pública

A lo largo de su análisis, Caputo criticó el enfoque del periodismo económico, advirtiendo que exagerar la crisis puede deteriorar la confianza en la economía. “Cuando intentas sembrar la depresión en un contexto de récord de actividad, la gente deja de creerte”, sostuvo.

Datos, no Sensaciones

El ministro recalcó la importancia de basar las opiniones en datos concretos. «Las encuestas reflejan percepciones, pero los datos son la verdadera realidad», dijo. Resaltó nuevamente que la actividad económica, el consumo y las exportaciones están alcanzando niveles sin precedentes. Sin embargo, reconoció que los beneficios de esta recuperación no se distribuyen equitativamente entre todos los ciudadanos.

Adaptación y Competitividad en el Nuevo Modelo Económico

Caputo explicó que la transición hacia un modelo más competitivo en lugar del proteccionismo está generando distintos escenarios para las empresas: algunas están prosperando, mientras que otras luchan por adaptarse. Algunos empresarios, comentó, prefieren evitar la competencia, lo que refleja una resistencia a cambiar.

Transformaciones en el Consumo

El ministro también destacó una evolución en los hábitos de consumo, derivada de un contexto de inflación moderada. Observa que los argentinos están optando por financiar compras más significativas, como electrodomésticos y automóviles, en lugar de gastar en bienes de uso cotidiano.

Reconocimientos sobre Desempleo e Inflación

A pesar de su optimismo, Caputo no eludió la realidad de que algunos indicadores, como el desempleo y la inflación, han mostrado un repunte. No obstante, aseguró que estos movimientos son parte de un proceso de adaptación y no desvirtúan la tendencia general hacia la recuperación.

Apoyo Político y Críticas a la Oposición

El clima político parece estar cambiando, con algunos gobernadores de la oposición apoyando las políticas económicas del gobierno, algo que Caputo considera esencial para atraer inversiones a largo plazo. Sin embargo, fue crítico con otros líderes políticos, a quienes acusó de desear un mal desempeño del país con la esperanza de recuperar el poder.

Transformaciones en la Estrategia Laboral y Fiscal

Por último, el Ministro abogó por una reforma laboral que impulse la contratación formal al reducir las cargas para los empleadores y eliminar la “industria del juicio”. Además, planea consolidar el superávit fiscal para avanzar en una futura reducción de impuestos, especialmente Ingresos Brutos, a los que considera perjudiciales.