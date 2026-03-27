La Universidad Nacional de Río Cuarto se retira del ranking QS 2026 y sufre una caída internacional

La Universidad Nacional de Río Cuarto ha dejado de ser parte del prestigioso ranking QS 2026, un indicador fundamental en el ámbito de la educación superior a nivel global. Este cambio marca un punto bajo para la institución, que ha experimentado una caída significativa en su posicionamiento.

El QS World University Rankings, que evalúa más de 21.000 programas académicos de aproximadamente 1.900 universidades en 100 países, ha constatado la ausencia de la universidad cordobesa en su última edición. Esta situación se enmarca en una tendencia de retroceso que afecta a varias instituciones argentinas en el ámbito internacional.

En el informe anterior, la Universidad Nacional de Río Cuarto se mantenía en los puestos 1.001 a 1.200 en el ámbito global durante 2022 y 2023. A pesar de sus intentos por mejorar, en esta nueva edición del ranking ha lamentablemente quedado fuera de la lista de instituciones destacadas.

Declive de Universidades Argentinas en Rankings Globales

El panorama es preocupante para la educación superior en Argentina, ya que el número de universidades argentinas incluidas en el ranking ha disminuido drásticamente. De las 45 instituciones que figuraban en el informe anterior, solo 18 han logrado mantenerse en la edición 2026.

Ubicación de las Principales Universidades Argentinas

A pesar de la caída de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad de Buenos Aires se mantiene como la mejor posicionada del país, alcanzando el puesto 84 a nivel mundial. Otras universidades que se destacan son la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral y la Universidad de Palermo.

En esta edición, la Universidad Nacional de Córdoba ha logrado mantenerse en el ranking, ocupando una posición entre los 851 y 900 puestos a nivel global, aunque se encuentra alejada de los primeros lugares.