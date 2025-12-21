ANSES: ¿Quiénes reciben hoy, 19 de diciembre, jubilaciones y asignaciones según su DNI?

Este viernes 19 de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el plan de pagos correspondiente a diciembre, que abarca a jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones. Aquí te contamos los detalles sobre quiénes reciben sus haberes hoy.

El cronograma de pagos de ANSES está diseñado para beneficiar a jubilados, pensionados y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros. Los pagos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Quiénes cobran hoy, 19 de diciembre?

Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones

Los titulares de haberes superiores al mínimo que tienen el DNI terminado en 4 y 5 recibirán su pago entre el 17 y el 23 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los beneficiarios con DNI terminado en 8 son quienes cobrarán hoy.

Asignación por Embarazo

Los titulares con DNI terminados en 7 recibirán hoy sus pagos.

Asignación por Prenatal

Los beneficiarios que tienen DNI terminado en 8 y 9 también están incluidos en esta fecha de cobro.

Otras Prestaciones Activas

Asignación por Maternidad

Los pagos están disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones de Pago Único

Los beneficiarios de Nacimiento, Matrimonio y Adopción con cualquier terminación de DNI pueden cobrar entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estos pagos están habilitados para todas las terminaciones de DNI desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero.

Fechas de Prestación por Desempleo

– DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

– DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

– DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

– DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

– DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

ANSES aclara que todos los pagos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Se recomienda verificar las fechas y detalles a través de los canales oficiales para evitar confusiones o posibles estafas.