Benegas Lynch: ‘Quien busca carrera política fuera del plan de Milei es un desagradecido e imbécil’

En una semana tensa por las negociaciones del presupuesto y reformas legislativas, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch emitió un crudo aviso a sus compañeros y colaboradores del Gobierno. Su crítica apunta directamente a los que persiguen ambiciones personales, alejándose de la figura presidencial.

El ardiente discurso de Benegas Lynch, aunque sin destinatarios específicos, resonó en el Congreso como un mensaje claro y multifacético. De un lado, se dirigió a aquellos ex miembros de su bloque que optaron por formar su propio espacio. Por el otro, lanzó una provocación a las figuras del PRO, quienes han estado en conflicto con el oficialismo por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

El diputado publicó su descargo a través de la red social X en medio de un intercambio con el periodista y biógrafo Javier Milei, Marcelo Duclos. Al recibir elogios de Duclos sobre su comprensión del «marco conceptual reformista», Benegas Lynch reafirmó su lealtad: «Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él. Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él».

La frase más polémica llegó poco después, cuando declaró que cualquier intento de construcción política fuera del plan de Milei es ilegítimo. “El que pretende carrera política fuera del plan de Milei es un desagradecido y un imbécil”, afirmó, marcando una clara distinción entre los leales y quienes muestran ambiciones individuales.

Este intercambio virtual culminó con la aprobación de Duclos, quien reconoció que «abundan de esos» en la política actual. La intervención de Benegas Lynch busca consolidar la unidad de su grupo en un momento crucial, donde la Casa Rosada necesita asegurar la gobernabilidad.

Tensiones Internas y Conflictos con el PRO

Este mensaje de disciplina llega meses después de la primera gran ruptura en el bloque libertario, que tuvo lugar en agosto. En ese entonces, cuatro diputados, incluidos Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, se separaron para formar un nuevo bloque llamado «Coherencia». Esta escisión fue precipitada por su voto en contra del veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, así como sus críticas sobre la corrupción vinculada a la gestión de los Menem y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La división interna se ha visto agravada por un conflicto reciente con el PRO, aliado principal del Gobierno. Este enfrentamiento surgió tras la designación de autoridades en la AGN, donde el macrismo acusó a La Libertad Avanza de ser cómplice del kirchnerismo al repartirse los cargos, excluyendo al candidato del PRO, Jorge Triaca.

Este cambio generó el descontento de Cristian Ritondo, líder de la bancada del PRO. Ritondo advirtió que estaba cambiando «sensibilidad social por la auditoría» y anticipó que el PRO plantea judicializar la votación por considerarla inconstitucional, marcando uno de los momentos más fríos en la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei desde el inicio de la actual gestión.