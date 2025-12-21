Descubre AI Companion 3.0: ¿Quiénes pueden aprovechar su potencial?

La popular plataforma de videoconferencias ha lanzado su asistente inteligente, AI Companion 3.0, brindando a todos los usuarios la oportunidad de mejorar sus reuniones sin costo alguno.

Zoom ha dado un gran paso en la utilización de inteligencia artificial al habilitar el AI Companion 3.0 para el público general. Esto significa que incluso quienes utilizan la versión gratuita de la plataforma podrán disfrutar de un asistente virtual que promete optimizar el tiempo y mejorar la productividad durante las videollamadas.

Funciones Destacadas del AI Companion 3.0

Los usuarios del plan básico podrán acceder a hasta tres reuniones al mes con asistencia de IA, que incluye:

Resumen automático de las reuniones.

de las reuniones. Opción de realizar preguntas en tiempo real .

. Toma de notas inteligente .

. Identificación de tareas pendientes .

. Extracción de información clave de las conversaciones.

Además, los usuarios tendrán un límite de 20 consultas mensuales mediante el panel lateral en la nueva interfaz web.

Aprovechando el Potencial de la IA en Zoom

Las cuentas básicas de Zoom disfrutarán de acceso gratuito al asistente de IA, aunque con algunas limitaciones. Para aquellos que busquen una experiencia más completa, existen planes pagos a partir de u$s10 mensuales que habilitan funcionalidades adicionales.

Las nuevas capacidades también integran «agentic workflows», que permiten transformar discusiones en acciones concretas. Asimismo, se anticipan mejoras para Zoom Docs, ofreciendo herramientas de redacción y organización potenciadas por IA.

AI Companion: Un Asistente para Todos

“La nueva interfaz web de AI Companion utiliza las interacciones laborales para ahorrar tiempo e incrementar la efectividad”, indicó Zoom en su anuncio oficial. Con estas mejoras, la plataforma busca facilitar el trabajo colaborativo y optimizar el tiempo de los usuarios.

Este lanzamiento también intensifica la competencia con Microsoft Teams y Google Meet, que han implementado asistentes inteligentes en sus servicios. Sin embargo, la estrategia de Zoom de ofrecer ciertas funciones de forma gratuita marca una diferencia significativa, captando así la atención de nuevos usuarios que, hasta ahora, no tenían acceso a estas herramientas avanzadas.