La UE apoyará a Ucrania con 90.000 millones, sin utilizar activos rusos congelados.

La UE acuerda un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, respaldado por activos rusos congelados. Una decisión que marca un antes y un después en la respuesta europea al conflicto.

En una prolongada cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea han acordado destinar 90.000 millones de euros a Ucrania hasta 2027, un paso significativo teniendo en cuenta las complejidades legales que rodean los activos rusos inmovilizados.

Un acuerdo histórico entre líderes europeos

Tras dieciséis horas de conversaciones, António Costa, presidente del Consejo Europeo, anunció que se financiará a Ucrania mediante deuda conjunta, sin depender de los activos rusos congelados por el momento. Sin embargo, la Unión Europea se reserva la opción de utilizarlos para reembolsar el préstamo, en caso de que Rusia no realice reparaciones a Ucrania.

Fortaleciendo la posición de Ucrania en negociaciones

Costa enfatizó que esta decisión no solo es crucial para ayudar a Kiev, sino también para enviar un mensaje a Moscú de que Europa está comprometida a sostener su apoyo a Ucrania mientras continúan los enfrentamientos.

Mecanismos de financiamiento innovadores

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detalló que la financiación se realizará a través de un marco de «cooperación reforzada», que incluye a 24 estados miembros, excluyendo a Hungría, República Checa y Eslovaquia. Este enfoque permitirá generar deuda en los mercados de capitales, lo que la UE considera una solución rápida y eficiente.

Consideraciones jurídicas y riesgos

Durante la cumbre, surgieron diferencias sobre la propuesta de usar los activos rusos. Los líderes discutieron los riesgos legales, técnicos y financieros que podrían complicar su uso. Costa reafirmó que la prioridad es asegurar la estabilidad financiera de Ucrania, posponiendo la utilización de esos bienes hasta que se encuentren soluciones viables.

Mensaje claro hacia Moscú

La decisión de congelar indefinidamente los activos rusos es un movimiento estratégico que solo podrá ser revertido mediante una votación de mayoría calificada. Von der Leyen celebró este consenso y señaló que la unidad del bloque es fundamental para responder a las urgencias de Ucrania.

Divisiones internas en la UE

A pesar de la unidad en ciertos aspectos, la cumbre evidenció diferencias significativas sobre cómo manejar los activos rusos. Países como Bélgica expresaron preocupaciones sobre un mecanismo que combine efectividad legal y estratégica.

Un futuro incierto, pero optimista

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó que este acuerdo envía un mensaje importante sobre el futuro del conflicto, afirmando que los activos rusos permanecerán congelados hasta que Moscú cumpla con sus obligaciones. Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que la ayuda económica a Ucrania debe ser continua y justificada por razones de justicia y moralidad.

A medida que la situación evoluciona, el camino hacia el apoyo económico de Europa a Ucrania está delineado, pero las discusiones sobre el destino de los activos congelados aún están en marcha, definiendo así el futuro del apoyo europeo en el contexto del conflicto.