Estaciones de Servicio en Navidad y Año Nuevo: ¿Qué Debes Saber?

Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio en Argentina ajustarán sus horarios para garantizar un merecido descanso a sus empleados. Conocé los detalles y planificá tu carga de combustible con anticipación.

Horarios de Cierre Especiales

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) anunció que, en la noche del 24 y 31 de diciembre, el servicio de carga de combustible estará momentáneamente suspendido entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente. Esto implica que, durante la madrugada del 25 y el 1 de enero, los ciudadanos no podrán abastecerse.

Descanso para los Empleados

Esta medida responde a los acuerdos laborales que buscan asegurar que los empleados de las estaciones de servicio puedan disfrutar de las festividades con sus familias. Los empresarios del sector instan a los usuarios a planificar su reabastecimiento y llenar sus tanques antes de las 22:00 en las fechas mencionadas.

Expendio de combustible durante las fiestas

Consecuencias de la Planificación Anticipada

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia de Buenos Aires (FEPBA), destacó los beneficios de esta anticipación. Según él, «desplazar la demanda a horarios más ordenados favorece el volumen global de ventas», lo cual es crucial durante la época festiva cuando aumentan los desplazamientos por viajes y reuniones familiares.

Servicio de Emergencias Asegurado

A pesar del cierre parcial, las estaciones de servicio mantendrán un servicio de guardia activo para atender emergencias. Ambulancias, patrullas y unidades de bomberos tendrán acceso a combustible para realizar sus labores vitales durante estos días.

Cómo será el expendio de combustible durante Navidad y Año Nuevo

Acuerdos Laborales y su Importancia

Los horarios especiales están en línea con los acuerdos de los convenios colectivos que regulan la actividad petrolera y la comercialización de combustibles, reafirmando la importancia del bienestar de los trabajadores en estas fechas tan significativas.