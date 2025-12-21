EE. UU. intercepta un segundo tanquero cerca de las costas de Venezuela

Estados Unidos Captura Buque Petrolero en Aguas Internacionales: Nuevas Tensiónes con Venezuela

La intervención se produce en un contexto de creciente presión de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro, acentuando las tensiones en la región.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado un buque petrolero en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela, en una operación realizada el 20 de diciembre.

Intervención Sorprendente en Alta Mar

En una acción sorpresiva, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció la captura de un buque petrolero que había zarpado de un puerto venezolano. Esta es la segunda vez en este mes que Estados Unidos lleva a cabo una operación de este tipo, lo que ha generado un clima de intensa preocupación en Caracas.

Acciones Concretadas tras Advertencias Presidenciales

La medida se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump declarara su intención de implementar un «bloqueo» a los barcos petroleros que operan bajo sanciones al salir y entrar de Venezuela. Las autoridades estadounidenses aseguran que estos buques están implicados en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

Reacción de Venezuela: Acusaciones de Piratería

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial sobre la reciente captura, aunque previamente ha tachado acciones similares como intentos de «robar» sus recursos naturales. Las autoridades venezolanas han denunciado que los actos de EE.UU. constituyen actos de «piratería».

Destellos de la Operación en Redes Sociales

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó un video en sus redes sociales mostrando la captura del tanquero, que parecía estar bajo vigilancia de un equipo táctico de la Guardia Costera. En su mensaje, Noem enfatizó la determinación del gobierno estadounidense para «detener el movimiento ilícito de petróleo» asociado al narcoterrorismo.

El Buque «Centuries» y su Contexto

Según información del sitio Vessel Finder, el tanquero «Centuries», construido en 2001 y registrado bajo la bandera de Panamá, fue el blanco de esta intervención, parte de los esfuerzos de EE.UU. para frenar operaciones vinculadas al narcotráfico en la región.

El Refuerzo Militar en la Región

La Guardia Costera, en colaboración con el Departamento de Defensa, ha incrementado su presencia en el Mar Caribe, llevando a cabo operaciones marinas dirigidas a interceptar embarcaciones que supuestamente están involucradas en el tráfico de drogas. Esta escalada militar ha suscitado controversias debido a la creciente pérdida de vidas en estas operaciones, con informes de más de un centenar de víctimas.

Antecedentes y Acusaciones

La Casa Blanca ha acusado a Nicolás Maduro de liderar una organización criminal apelativamente conocida como el Cártel de los Soles, aunque el presidente venezolano rechaza tales acusaciones como infundadas. Estados Unidos sostiene que este grupo utiliza recursos del petróleo «robado» para financiar actividades delictivas que van desde el narcotráfico hasta el secuestro.

La Dependencia Petrolera de Venezuela

Con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela se enfrenta a una crisis económica severa, dependiente de sus exportaciones de crudo para mantener sus compromisos financieros. La presión internacional se intensifica mientras se lleva a cabo una lucha por tener acceso a estos valiosos recursos.