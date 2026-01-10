Argentina registra la menor presión fiscal en 20 años

La noticia de la reducción de la presión fiscal en Argentina ha sorprendido a muchos. Con un descenso al 21,4% del Producto Bruto Interno (PBI), el país celebra una cifra que no se había visto en veinte años.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), este ajuste significativo se atribuye a un cambio en la política fiscal, incluyendo la eliminación de ciertos impuestos, como el PAIS, y la disminución de retenciones a las exportaciones. Este panorama tributario, más favorable, mejora las perspectivas para los contribuyentes.

Detalles del Informe del IARAF

El IARAF reportó que la presión fiscal cayó 1,1 puntos porcentuales en comparación con 2024. Este descenso se pone en perspectiva con un contexto económico de reformas destinadas a generar más inversión y disminuir la carga sobre el sector productivo.

Cambios en la Estructura Tributaria

Con la presión fiscal en niveles similares a los de principios de los 2000, especialistas sugieren que estas modificaciones en las alícuotas han contribuido a esta situación. Sin embargo, la reducción no se ha distribuido de manera equitativa entre todos los sectores, lo cual plantea interrogantes sobre el balance entre alivio tributario y las necesidades de financiamiento del estado.

El Futuro de la Recaudación Fiscal

Las proyecciones futuras indican que la recaudación estará influenciada por la dinámica económica y las tasas de inflación. El ejercicio de mantener equilibrio entre menor presión fiscal y la necesidad de ingresos estatales en áreas clave permanece abierto al debate.

Nuevas Opciones de Pago de Impuestos con ARCA

En un paso hacia la modernización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha lanzado una billetera virtual que simplifica el proceso de pago de obligaciones fiscales. Esta plataforma permite a los contribuyentes llevar a cabo sus pagos de manera rápida y sencilla, sin las complicaciones del sistema tradicional.

La Billetera Electrónica ARCA acepta métodos de pago diversos, desde bancos hasta exchanges de criptomonedas, y está diseñada para facilitar el cumplimiento tributario. Con esta wallet, los usuarios pueden gestionar desde monotributos hasta multas, todo desde una única plataforma digital.