Noche de Sabor: Deliciosa Cocina y Provoleta Imperdible

Ubicado en la emblemática Costanera Norte, Sendero se posiciona como un nuevo faro culinario que revive el glamour de décadas pasadas, ofreciendo una experiencia gastronómica moderna y vibrante con vistas únicas al Río de la Plata.

Sendero: Un Espacio con Historia Renaciendo

La Costanera porteña está en un proceso de revitalización, buscando volver a ser el epicentro del entretenimiento nocturno que brilló en los años 60. La reciente apertura de Sendero forma parte de esta transformación, combinando un ambiente elegante con una propuesta gastronómica innovadora.

Desde 2018, el Distrito Joven ha visto surgir una serie de restaurantes y bares que no solo conservan la esencia de los clásicos, sino que también apuestan por una nueva experiencia. Sendero, inaugurado en 2025, se suma a este movimiento, ofreciendo una fusión de tradición y modernidad.

Diseño y Ambiente Atractivo

Sendero se distingue por su diseño contemporáneo, que mezcla materiales como la madera y el hormigón con elementos naturales. Al ingresar, los comensales son recibidos por una cava que alberga más de 250 etiquetas, junto a una barra pensada para disfrutar de cócteles antes o después de la comida.



Sendero ofrece una vista privilegiada al Río de la Plata. Foto: Martín Bonetto

El salón principal destaca por sus techos altos y ventanales que permiten una vista impresionante tanto al río como a los edificios de Núñez y Belgrano, creando un ambiente perfecto para la cena. Durante la noche, la música en vivo y DJs aportan un ritmo vibrante al lugar.

Gastronomía Diversa y Moderna

La propuesta culinaria de Sendero es creada por un equipo con experiencia en renombrados restaurantes como Don Julio y El Preferido. El chef Juan Madero ha diseñado un menú amplio y adaptable, ideal para satisfacer diferentes preferencias: desde pastas y carnes hasta opciones vegetarianas.

Los comensales pueden disfrutar de entradas como ostras patagónicas, ceviche de pesca blanca y empanadas de vacío fritas, acompañadas de una provocativa provoleta ideal para compartir. El menú cambia estacionalmente, reflejando un enfoque en ingredientes frescos y de calidad que trabajan con productores locales.



Empanadas de vacío de Sendero. Foto: Martín Bonetto

Platos Destacados

Entre las recomendaciones se encuentran opciones como el truchón patagónico, el bife de chorizo mariposa y una hamburguesa casera. Lo que realmente distingue a Sendero es su milanesa de bife de chorizo, servida con papas fritas crocantes, una combinación que no se puede pasar por alto.

Una Experiencia Integral

Además, Sendero planea expandir su oferta con la próxima apertura de Tokio, una discoteca que completará la experiencia nocturna. En este espacio, la combinación de buena comida y entretenimiento promete atraer tanto a locales como a turistas.



Milanesa de bife de chorizo de Sendero. Foto: Martín Bonetto

Información Práctica

Sendero se encuentra en Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte, y abre sus puertas de miércoles a sábados de 20 a 2 hs. Para más detalles y actualizaciones, se puede seguir sus redes sociales.