El restaurante de exmonjas de Belorado enfrenta cierre tras la renuncia de su chef

Incertidumbre en el Restaurante de las Exmonjas de Belorado: ¿Fin de una Era en Arriondas?

El famoso restaurante dirigido por exreligiosas en Asturias atraviesa un momento crítico tras la partida de su chef, conocida como «sor Myriam». La continuidad del establecimiento ahora está en una encrucijada.

El grupo de exmonjas de Belorado que gestiona un restaurante en Arriondas ha cerrado sus puertas temporalmente, dejando su futuro incierto. La razón reside en la salida de «sor Myriam, la monja repostera», quien se apartará por un año debido a problemas de salud, según informó Francisco Canals, portavoz del grupo.

Un Camino de Dificultades para Sor Myriam

Sor Myriam, originaria de Valencia, ha dedicado más de 23 años de su vida a la vida religiosa. Desde su ruptura con la Iglesia Católica en 2024, la exmonja ha enfrentado una serie de retos emocionales. Canals reveló que Myriam está «rota emocionalmente» y necesita tomar un tiempo para recuperarse.

Un Año de Decisiones y Cambios

Aún en Arriondas, sor Myriam está contemplando cómo gestionar este periodo de transición. En este contexto, su intención es comenzar a trabajar nuevamente como cocinera. “Desea despejarse y, al finalizar este año, decidir si regresa”, comentó Canals.

El Futuro del Restaurante en Suspenso

La salida de sor Myriam deja un vacío en el equipo, que actualmente se reduce a siete mujeres de diversas edades. Sin embargo, su situación se complica con el inminente desahucio del monasterio de Belorado, previsto para el 10 de febrero, añadiendo más tensión a la ya difícil situación del grupo.

Unidas a Pesar de las Adversidades

Canals asegura que, a pesar de estos desafíos, la Navidad ayudó a fortalecer los lazos entre las exmonjas. La decisión de Myriam no responde a conflictos internos, sino a un necesario autocuidado. El futuro de todas ellas permanece incierto, a medida que enfrentan los procesos judiciales relacionados con su antiguo convento y la gestión del restaurante.