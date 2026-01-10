Irán: Apagón de Internet preciso y prolongado

El gobierno de Irán ha implementado un apagón total de internet que ya lleva más de 36 horas, en un intento por frenar las crecientes protestas antirregístrate. Este evento no solo marca un alto nivel de sofisticación, sino que también podría extenderse por tiempo indefinido.

Impacto Inmediato del Apagón

Desde el comienzo de la interrupción, el 90% del tráfico de internet hacia Irán ha desaparecido, con llamadas internacionales bloqueadas y la falta de señal en los teléfonos móviles locales, según el experto en derechos digitales Amir Rashidi.

Contexto de Censura en Irán

Históricamente, la censura digital no es nueva en Irán. Otros países, como Egipto durante la primavera árabe, han cortado el acceso a internet para sofocar el descontento. Sin embargo, la magnitud y severidad del apagón en Irán es sin precedentes.

Un Apagón Más Agresivo que Anteriores

Esta interrupción es considerada más dura que el apagón digital de 2019, que también fue uno de los más severos a nivel mundial. Rashidi describe la situación actual como vivir en un lugar remoto, sin antenas ni señal.

El Rol de Tecnologías Externas

A pesar del apagón, el sistema satelital Starlink, que había ofrecido una conexión vital durante las protestas de 2022, está siendo bloqueado en varias zonas, aunque la efectividad de este bloqueo varía.

Contradicciones del Gobierno

Mientras la mayoría de los iraníes están desconectados, el líder supremo Ali Khamenei continúa publicando en redes sociales, evidenciando un doble rasero en el uso de internet por parte de las autoridades.

Un Control Más Refinado

Este apagón se distingue por su enfoque minucioso. Según expertos, el gobierno está utilizando herramientas más sofisticadas para censurar la información, permitiendo que ciertas instituciones mantengan el acceso mientras bloquean otros sitios críticos.

Perspectivas a Futuro

Los analistas creen que este tipo de censura podría ser duradera, ya que el régimen busca mantener un estado funcional mínimo sin reabrir totalmente el acceso a la internet. Esto refleja intentos de crear un sistema aislado similar al de China, donde los usuarios locales están desconectados del mundo exterior.

Desafíos para el Régimen

A pesar de sus esfuerzos, la implementación de un modelo nacional de internet enfrenta desafíos significativos, ya que muchos de los sitios relacionados continúan inaccesibles. Con un control creciente pero complicado, parece que el apagón podría extenderse por más tiempo del esperado.