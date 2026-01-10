Varada en Florianópolis: Cómo una receta de abuela la llevó a crear un exitoso negocio

Desde su acogedora panadería en Florianópolis, Adriana Vitale despliega su pasión por la repostería, fusionando los sabores argentinos y brasileños. Su historia, marcada por la nostalgia y el sacrificio, la convierte en un verdadero símbolo de perseverancia.

El Lenguaje de la Cocina: Un Viaje a Través de los Sabores

Adriana Irma Vitale, con 66 años, ha dejado en el pasado algunas palabras en español, siendo su comunicación diaria un original «portuñol». Reside en Canasvieiras desde hace seis años y ha encontrado en la cocina su verdadero hogar.

El Encanto de la Panadería

En el laberíntico supermercado Skina, el aroma a pan recién horneado guía a los clientes hacia su pequeño refugio. Adriana trabaja incansablemente, amasa con dedicación y da vida a sus célebres alfajores de maicena, tiernos y con dulce de leche.

Más que Dulces

Además de sus famosos alfajores, prepara budines, medialunas y tartas saladas, pero son sus alfajores los que atraen cada mañana a una fila de turistas. La receta, heredada de su abuela, resuena en su memoria y en sus manos expertas.

Desafíos y Cambios: Un Nuevo Comienzo en Brasil

La vida de Adriana cambió drásticamente cuando, en 2019, viajó a Brasil para cuidar a su suegra enferma. Desde entonces, se ha adaptado a un estilo de vida nuevo, pero no sin desafíos.

Un Encuentro con la Pandemia

En 2020, la pandemia la sorprendió en Florianópolis. A diferencia de Argentina, Brasil mantuvo cierta normalidad, lo que le permitió seguir trabajando en su panadería mientras enfrentaba la difícil situación familiar de no poder regresar a su país por la enfermedad de su madre.

El Dolor de la Pérdida

La muerte de su madre sin la posibilidad de una despedida ha dejado una profunda huella en su corazón. A pesar de ello, ha decidido seguir adelante, continuando su labor en la panadería que se ha convertido en su refugio.

Adaptación y Esperanza

Adriana ha encontrado en la panadería un punto de apoyo. Los encuentros en el local le permiten conectar con su comunidad, creando un espacio donde el sabor y las historias se entrelazan.

Un Vínculo con su Tierra

A pesar de haber encontrado su hogar en Brasil, la nostalgia por la cultura argentina persiste. Extraña la calidez de los encuentros entre amigos y el estilo más cercano de vida en su país natal, especialmente ahora que sus hijos viven allí.

Mirando hacia el Futuro

Desde su nueva vida, Adriana observa la situación en Argentina con una mezcla de esperanza y preocupación. Confiando en los cambios que pueda traer el nuevo gobierno, reconoce que su elección de mudarse a Brasil fue acertada.

Un Futuro en la Repostería

La vida en Florianópolis tiene sus desafíos económicos, pero Adriana sigue trabajando con pasión. La calidad de vida y el acceso a ingredientes que en su país son difíciles de conseguir la motivan a seguir creando en su panadería.

Entre Alfajores y Recuerdos

Entre el aroma de las pastas y el sonido del mar, Adriana sigue aprendiendo y perfeccionando su «portuñol», mientras se esfuerza por mantener viva la conexión con sus raíces argentinas.