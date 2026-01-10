Héctor Torres: «El Banco Central inicia compra de dólares para aumentar reservas»

El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Héctor Torres, compartió su análisis sobre el desafío que enfrenta Argentina en 2026 en cuanto al pago de su deuda y la gestión económica en un entorno global complicado.

Durante una entrevista en Canal E, Héctor Torres profundizó sobre el panorama financiero de Argentina para el próximo año, subrayando la crucial necesidad de financiamiento que enfrentará el país.

“El 2026 será un año con numerosas obligaciones”, afirmó, estimando que la deuda total podría alcanzar los USD 16.000 millones.

Un Viento de Cambio en la Estrategia Financiera

Torres destacó el impacto positivo del reciente repo obtenido por el Gobierno: “No me sorprende, lo asombroso es la baja tasa de interés”. Según su perspectiva, este tipo de operaciones proporcionan la oportunidad de ajustar las variables macroeconómicas de manera ordenada.

Con un tono optimista, enfatizó dos decisiones claves del Gobierno: “El peso no continuará apreciándose” y “el Banco Central ha comenzado a comprar dólares para aumentar las reservas”. Estas medidas, a su juicio, son pasos importantes hacia el objetivo de acceder a capital en mejores condiciones financieras.

Desafíos y Perspectivas con el FMI

En cuanto a las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional, Torres fue sincero: “Es posible que no se cumplan, estamos un poco lejos”. Sin embargo, el cambio de enfoque actual podría ser visto favorablemente por el organismo. “Si es necesario, un waiver estará disponible”, agregó confiado.

Sobre la generación de divisas, explicó que los llamados dólares genuinos pueden surgir de un superávit en la cuenta corriente o a través de inversiones extranjeras. Aclaró, sin embargo, que endeudarse no es problemático si se hace con responsabilidad: “Tomar préstamos es alquilarlos, y hay que reembolsarlos”.

El Escenario Internacional y sus Implicaciones

Torres advirtió sobre las tensiones globales, específicamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China. “China tiene una enorme sobrecapacidad de producción”, advirtió, mencionando que estos productos podrían inundar otros mercados a precios reducidos, lo que generaría presión sobre la industria argentina.

En este sentido, defendió la continuidad de las relaciones comerciales con China: “Es correcto no romper lazos comerciales”, aunque instó a mantener una política comercial prudente, considerando el tipo de cambio vigente.

El Acuerdo UE-Mercosur: Oportunidades y Precauciones

Torres también valoró positivamente el progreso en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque con precaución: “Es fundamental que se haya desbloqueado”, aunque expresó su preocupación sobre las cuotas y las posibles salvaguardias agrícolas. “Es esencial que Europa honre sus compromisos y actúe de buena fe”, concluyó.