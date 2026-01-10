Precios de Alojamiento en Las Grutas Durante la Temporada Alta

Las Grutas, un encantador balneario en Río Negro, deslumbra a los visitantes con sus playas de aguas cálidas y arena fina, perfectas para disfrutar del verano argentino.

Ubicada en el Golfo San Matías, esta villa costera se halla a aproximadamente 1.000 kilómetros de Buenos Aires, accesible en auto, micro o avión hasta Viedma, donde un transfer te llevará hasta este hermoso destino.

Alojamiento para Todos los Gustos

La oferta de alojamientos en Las Grutas es variada. Desde complejos turísticos hasta departamentos y hoteles, hay opciones perfectas para parejas, grupos de amigos y familias que buscan unas vacaciones de verano al borde del mar.

Para aquellos que eligen alojarse en hoteles, los precios para dos personas, por seis noches y con desayuno incluido, oscilan entre $600.000 y $1.100.000, dependiendo de la proximidad a la playa y del centro.

Opciones Flexibles para Familias

Los departamentos representan una alternativa más económica. El alquiler por seis noches puede empezar en $530.000, mientras que las unidades cerca de la playa rondan los $900.000.

Para una familia de cuatro integrantes, el alquiler de un departamento por una semana arranca en $700.000 y puede alcanzar hasta $1.200.000 si se opta por propiedades con piscina y acceso directo al mar.

Precios Competitivos en Hoteles

Los hoteles ofrecen tarifas a partir de $650.000 por seis noches para cuatro personas, con la variación en función de la fecha de reserva y la demanda.

Playas con Encanto Diversificado

En Las Grutas, la experiencia de playa es única. Las bajadas al mar, numeradas del 0 al 7, presentan varias alternativas: desde áreas tranquilas ideales para familias hasta zonas animadas con bares y actividades acuáticas. Las playas más populares, como Piedras Coloradas y Punta Perdices, son imperdibles para los turistas.

Cómo Llegar a Este Paraíso

Llegar a Las Grutas es sencillo. Se encuentra a 1.050 km de Buenos Aires por la ruta nacional 3. El aeropuerto más cercano es el de Viedma, a 195 km, con vuelos de Aerolíneas Argentinas desde $326.219 por el viaje de ida y vuelta. Además, los buses desde Retiro tardan cerca de 16 horas, con pasajes que comienzan en $107.000 por trayecto.