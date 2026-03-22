Argentina tras el Golpe: Del Sur y el Paredón

El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de uno de los capítulos más sombríos de la historia argentina. A medio siglo de aquel día, la memoria colectiva nos invita a explorar no solo los hechos, sino también el contexto y las consecuencias que todavía persisten.

A pesar de que el golpe militar era esperado, su impacto dejó a la sociedad en estado de shock. Muchos creían que los militares instaurarían un orden en medio de la convulsión política y social de la época.

Una Expectativa Confusa: Orden o Destrucción

En aquel entonces, la percepción de alivio ante el derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón era predominante. No obstante, pocos anticipaban que ese momento daría paso a una catástrofe que marcaría a fuego al país.

Las Fuerzas Armadas como Salvadoras

El contexto en el que ocurrió el golpe estaba impregnado por la inestabilidad política y las luchas internas. Muchos en las Fuerzas Armadas se veían como los guardianes de una nación amenazada por el comunismo. Este fervor ideológico impulsó la creencia de que su intervención era la única salida posible.

Desconfianza Generalizada hacia la Democracia

En 1976, un escepticismo generalizado hacia la democracia prevalecía tanto en la izquierda como en la derecha. La primera la consideraba superficial, mientras que la segunda la veía como un medio para que elementos comunistas infiltraran el orden civil.

Contexto de Violencia y Conflicto

A pesar de que la guerrilla había sido prácticamente derrotada antes del golpe, la violencia justificada por las Fuerzas Armadas como respuesta a la subversión armada cimentó la legitimidad del golpe. Este enfoque les permitió mantener cohesión interna entre fuerzas con visiones diferentes.

Un Sistema Militar y No Cívico

Es crucial señalar que, a pesar de la participación civil y el respaldo de instituciones como la iglesia, las decisiones durante la dictadura eran tomadas por los militares. Desde conflictos internacionales hasta reformas económicas, los generales guiaron el rumbo de la nación sin mayor injerencia de los civiles.

Memoria y Reconocimiento de las Víctimas

El quincuagésimo aniversario del golpe representa una oportunidad para reflexionar y discutir abiertamente el legado del terrorismo de estado. ¿Cómo recordamos a aquellos que sufrieron las atrocidades? Las voces de familias como las de las Madres de Plaza de Mayo resuenan, defendiendo la memoria de sus seres queridos y exigiendo justicia.

El Controversial Número de Desaparecidos

El debate sobre los 30.000 desaparecidos ha estado cargado de tensión. Mientras unos abogan por la sacralización de la cifra, otros cuestionan su validez. Sin embargo, lo innegable es que todas las víctimas del terrorismo de estado merecen reconocimiento y memoria.

Reflexionando sobre el Genocidio

Una pregunta que persistirá en la historia argentina es si la represión sistemática constituyó un genocidio. Las discusiones al respecto requieren un enfoque pacífico, donde se priorice la democracia sobre enfrentamientos ideológicos.

El medio siglo transcurrido desde el golpe de 1976 nos brinda un contexto valioso para rediscutir estos temas con madurez y sin rencores, fortaleciendo así nuestra comprensión histórica y social.