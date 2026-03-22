Un Fin de Semana Inolvidable en Buenos Aires: Paseos, Asado y Teatro

El icónico actor norteamericano John Malkovich desembarcó en Buenos Aires y se sumergió en la cultura porteña mientras se prepara para dos eventos imperdibles.

La llegada de John Malkovich a la capital argentina ha despertado un gran interés. El actor, conocido por su papel en ¿Quieres ser John Malkovich?, aterrizó en la ciudad como parte de su gira internacional, organizada por el productor Diego Kolankowsky.

Más allá de sus compromisos artísticos, Malkovich se ha tomado un tiempo para explorar y disfrutar Buenos Aires, mostrando su lado más aventurero.

Encuentros Artísticos en Buenos Aires

Malkovich tiene programadas dos importantes presentaciones en la ciudad. La primera será una charla abierta el jueves 26 en el Teatro Alvear, donde buscará conectar de manera íntima con su público. Al día siguiente, el viernes 27, presentará “El Infame Ramírez Hoffman” en el Teatro Ópera, una obra que une literatura, actuación y música en vivo para ofrecer una experiencia única.

Un Itinerario Porteño

El actor de 72 años ha dejado su huella en la ciudad. Comenzó su recorrido en la parrilla Don Juli en Palermo, donde compartió una cena con el jefe de Gobierno Jorge Macri, su pareja María Belén Ludueña, el actor Germán Tripel y el mismo Kolankowsky.

El sábado, Malkovich continuó su aventura con un paseo desde Recoleta hasta el centro. Una de las paradas más destacadas fue la cúpula del Obelisco, donde admiró la ciudad desde una vista privilegiada, comentando sobre su conexión con el tango: “Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires, que son uno solo”.

Un Vistazo a la Cultura Argentina

Su exploración también incluyó una visita al famoso Teatro Colón, donde fue recibido por la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director Gerardo Grieco. Malkovich recorrió las salas y camarines de uno de los teatros más reconocidos del mundo, finalizando su jornada con un ensayo en la Fundación Beethoven, ajustando los detalles para su espectáculo.

Una Obra Cautivadora

El espectáculo que Malkovich presentará el 27 de marzo está basado en la obra del escritor chileno Roberto Bolaño. La narración se centra en un personaje oscuro que intenta encontrar sentido al horror a través del arte, planteando la inquietante pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el arte? La obra propone un diálogo entre la memoria política de América Latina y la relación entre estética e ideología.

Durante 90 minutos, el actor se transforma en narrador de una historia intensa, acompañado por reconocidos músicos que interpretarán obras de grandes compositores como Astor Piazzolla y Erik Satie, enriqueciendo aún más la experiencia del público.