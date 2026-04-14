Atentados suicidas en Argelia durante la visita del Papa León XIV

Un día que debería haber sido histórico para la visita del Papa se ensombrece por atentados en Blida, que han puesto en alerta a la nación.

El lunes, cuando el Papa Leo XIV llegó a Argelia para convertirse en el primer pontífice en visitar el país, estallaron dos explosiones en Blida, a 45 kilómetros de la capital. La violencia, de carácter terrorista, ha sido confirmada por fuentes cercanas a la investigación y grabaciones que han circulado en medios internacionales.

Detalles de los atentados en Blida

Según el reporte de un testigo a la agencia AFP, dos atacantes suicidas se hicieron estallar en el centro de Blida. Las imágenes verificadas muestran los cuerpos de ambas personas en la vía pública, un recordatorio trágico de la violencia que ha marcado la historia reciente de Argelia.

Contexto de la visita papal

La llegada del Papa a Argelia se enmarca en una gira por varios países africanos, en medio de extremas medidas de seguridad. Hasta el momento, no hay evidencia que vincule los atentados con su presencia en el país, aunque la coincidencia en el tiempo ha generado preocupación.

Historia reciente de violencia en Argelia

A pesar de que los ataques terroristas han disminuido desde la guerra civil que asoló al país entre 1992 y 2002, actos de este tipo todavía representan un riesgo. La última explosión suicida registrada ocurrió en febrero de 2020, un ataque contra una base militar que dejó un saldo trágico.

Reacciones de las autoridades y la comunidad internacional

La Unión Africana (UA) condenó inicialmente el acto, pero luego retractó su declaración al no encontrar sustento en fuentes oficiales. El portavoz de la UA, Nuur Mohamud Sheekh, indicó que la información previa no había sido confirmada. Aún así, el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, había expresado sus condolencias a las familias afectadas en una declaración que fue rápidamente eliminada.

A medida que se investigan estos incidentes, el gobierno argelino observa de cerca la situación, reafirmando su compromiso con la seguridad en un momento en que el país enfrenta retos significativos en términos de estabilidad y paz.