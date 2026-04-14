Detenido por conducir ebrio: su sorprendente test de alcoholemia dejó a todos boquiabiertos

Un sorprendente incidente en Mendoza revela la peligrosidad del alcohol al volante. Un conductor quedó demorado tras manejar con un nivel de alcohol en sangre cinco veces superior al permitido, dejando a su acompañante boquiabierto.

El Control de Alcoholemia en San Martín

El altercado se produjo en el departamento de San Martín, donde un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptó el vehículo en el que viajaban. Durante el procedimiento, se llevó a cabo un test de alcoholemia que revelaría resultados alarmantes.

El Asombro del Acompañante

Las autoridades publicaron un video del evento, en el que se observa al conductor, vestido con ropa oscura, soplando el dispositivo de medición. Aunque no se revelaron su identidad ni la del vehículo, el procedimiento dejó claro que el hombre admitió haber consumido fernet.

Procedimiento y Resultados Alarmantes

Dos agentes se acercaron para realizar la prueba. Mientras el conductor seguía las instrucciones, dejó sus manos detrás de la cintura. «Sople», le indicó la oficial, mientras su compañero lo orientaba: «Un poco más. Ahí. Listo». Tras el soplido, se le pidió que no desechara la muestra en la vía pública, mientras el dispositivo procesaba la información.

Resultado Impactante

Durante la espera por los resultados, la agente aclaró que el límite permitido es de 0,50 gramos de alcohol en sangre. Unos momentos después, el dispositivo emitió un pitido y presentó el resultado: 2,44 gramos de alcohol en sangre, cifra que superó por mucho el límite legal.

Reacción de Sorpresa

Al escuchar el resultado, el acompañante no pudo contener su reacción: “¡Es una banda, viejo! Te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

Consecuencias Fiscales y Legales

Como resultado de esta infracción, las autoridades de Mendoza informaron que se retuvieron tanto la licencia de conducir del hombre como el vehículo. En la provincia, manejar con más de 1.00 g/L es considerado una contravención, con multas que pueden ascender hasta los $5.500.000.