El FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para Argentina en 2026, a pesar de un mundo incierto

En un contexto mundial marcado por la incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajusta sus estimaciones de crecimiento. Mientras tanto, Argentina se destaca como una de las economías emergentes con mayores perspectivas de crecimiento.

La economía global se enfrenta a nuevos desafíos, según el último informe del FMI, que prevé un crecimiento del 3,1% para 2026 y 3,2% para 2027. Esta corrección se produce en medio de un panorama geopolítico volátil, impulsado por conflictos en Medio Oriente, el aumento de los precios de la energía y renovadas preocupaciones económicas.

Desafíos Mundiales: Crecimiento Débil y Nuevas Amenazas

El FMI advierte que la economía mundial ha ingresado en una fase de expansión más débil y vulnerable. Aunque el informe asume que los conflictos geopolíticos se mitigarán con el tiempo, el impacto ya se siente en los mercados de materias primas y en las expectativas inflacionarias.

La inflación global, por ejemplo, está proyectada para ascender a 4,4% en 2026, con los precios del petróleo alcanzando un aumento del 19% este año. Este escenario plantea serios dilemas para las economías emergentes que dependen de importaciones de energía, vulnerables a la volatilidad del mercado internacional.

Argentina: Un Destacado en un Contexto Regional Difícil

A pesar del clima adverso, Argentina presenta una perspectiva relativamente positiva. Con un crecimiento estimado del 3,5% en 2026 y 4% en 2027, el país supera las proyecciones de economías como Brasil y México, que apenas alcanzarán 1,9% y 1,6% respectivamente.

Sin embargo, este crecimiento está condicionado a un mundo menos predecible. En ausencia de conflictos, las estimaciones de crecimiento global hubieran sido más optimistas, subrayando la dependencia del país en la estabilidad internacional para sostener su expansión económica.

Un Futuro Incertidumbre: El FMI Mapea Variaciones Adversas

El informe del FMI no solo ajusta las previsiones, sino que también contempla escenarios adversos. En caso de que los conflictos se intensifiquen, el crecimiento global podría caer hasta un 2,5% en 2026, mientras que la inflación podría escalar a 5,4%.

Este enfoque sobre los riesgos económicos enfatiza la necesidad de mantener la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal. En un panorama cada vez más frágil, Argentina deberá navegar por aguas turbulentas, equilibrando crecimiento y desafíos globales al mismo tiempo.

La situación es, por tanto, un recordatorio de que, mientras el FMI señala un camino favorable para Argentina, el contexto internacional puede complicar las perspectivas de desarrollo. Mantener un equilibrio en medio de la inestabilidad será crucial para el futuro económico del país.