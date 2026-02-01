Atlético de Madrid: Empate inesperado

El Colchonero no logró superar al Levante y suma una nueva frustración en La Liga, tras una semana complicada marcada por su reciente derrota en Champions.

Atlético de Madrid empató sin goles ante Levante en una noche que arrancó prometedora pero terminó en desilusión. El equipo dirigido por Diego Simeone llegó al encuentro con la intención de revertir su mala racha, especialmente después de la caída frente a Bodø Glimt en la Champions League.

Un inicio lleno de esperanza

El Colchonero se mostró dominante desde el primer minuto, generando una clara oportunidad cuando Nico González cabeceó con fuerza, pero se encontró con una gran atajada del arquero Mathew Ryan.

Un golpe inesperado

La intensidad del partido disminuyó tras un choque cabeza a cabeza que obligó a Alexander Sorloth a ser trasladado al hospital, lo que cambió la dinámica del juego. Pese a ello, Atlético continuó intentando acercarse al arco rival, y Thiago Almada estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero su disparo se fue rozando el palo.

Control sin efectividad

En el segundo tiempo, el equipo mantuvo el control del balón, aunque careció de profundidad. Simeone realizó cambios buscando mayor potencia en ataque, pero Ryan se destacó con intervenciones clave, deteniendo un par de tiros peligrosos de Nico González y Julián Álvarez.

Una última oportunidad fallida

Cuando el partido se acercaba a su fin, Julián Álvarez tuvo la oportunidad de sellar la victoria, pero su falta de puntería se hizo evidente una vez más.

Triunfo contundente del Barcelona

Mientras tanto, Barcelona dejó claro su poderío al vencer a Elche 3-1 en el Olímpico. Con la victoria, el equipo catalán aumentó su ventaja sobre Real Madrid en la cima de La Liga, a la espera del partido de los merengues contra Rayo Vallecano.

Una actuación dominante

Desde el inicio, el conjunto de Hansi Flick mostró su superioridad, marcando rápido con un gol de Lamine Yamal. Aunque Elche logró empatar gracias a un error defensivo, Ferran Torres devolvió la ventaja al Barcelona antes del descanso.

El desequilibrio final

En la segunda mitad, aunque el Barça desperdició varias ocasiones, Marcus Rashford logró sellar la victoria, permitiendo al equipo ampliar su ventaja en la tabla de posiciones.

Otras novedades en La Liga

En otro juego destacado, Osasuna y Villarreal empataron 2-2 en El Sadar, mientras que Real Oviedo logró una victoria 1-0 sobre Girona F.C., sumando puntos vitales en la competencia.