Juan José Campanella: “El público, el verdadero motor de todo”

La pasión y emoción de Juan José Campanella por el arte de narrar historias lo mantienen en la cima del cine, el teatro y la televisión, a pesar de los desafíos de la industria.

Juan José Campanella, un ícono del cine argentino, revela en cada palabra su profunda conexión con la narración. Tras 45 años de carrera, su creatividad resuena tanto en el teatro porteño como en la animación global y la televisión estadounidense. Su objetivo sigue siendo el mismo: construir relatos que generen un vínculo auténtico con el público.

El Poder del Público

Para Campanella, la esencia de su arte radica en el público. “El ensayo se siente como un embarazo de nueve meses. Necesitamos la llegada del público para que todo cobre sentido”, explica. La interactividad con la audiencia le ha permitido redescubrir su amor por contar historias, un amor que se intensifica en tiempos donde el cine enfrenta múltiples dificultades. “El teatro ha cobrado una importancia vital”, señala, haciendo énfasis en el valor emocional de la experiencia teatral.

La Esencia del Teatro

La Relación Directa con la Audiencia

Campanella compara la energía del teatro con un pacto sagrado entre actores y espectadores. “El teatro es un espacio donde todos estamos juntos, donde cada risa y cada emoción se siente en tiempo real”, comenta, destacando la diferencia con el cine. “Es un arte más auténtico, más orgánico”, añade.

Aprendizajes en Cada Representación

Sobre su obra más reciente, Campanella menciona que cada puesta en escena trae nuevos descubrimientos. “Cambiar a un actor puede alterar completamente la energía de la obra, como en una banda de música. Aunque la melodía permanezca, la entrega puede ser diferente”, reflexiona.

Sentir la Historia

Para él, “contar bien” es solo el primer paso; el verdadero desafío es lograr que la audiencia sienta. “Sentir lo que experimentan los personajes en la pantalla es fundamental”, afirma. Campanella recuerda el impacto emocional que tuvo al ver “Qué bello es vivir”, una película que cambió su vida y lo impulsó a dedicarse al cine.

Hollywood y la Experiencia Cinematográfica

Respecto al cine de superhéroes actual, Campanella tiene opiniones mixtas. “El Hombre Araña siempre fue de mis favoritos, pero la producción masiva ha comenzado a perder su encanto. Se pierde la esencia, como el proceso artesanal de hacer una silla”, argumenta. También expresa su esperanza de que las salas de cine resistan ante la tendencia digital. “La experiencia colectiva de ver una película es insustituible”, concluye.

Un Homenaje a Mafalda

Al hablar sobre su próximo proyecto, la serie de Mafalda, Campanella destaca su importancia cultural. “Mafalda es un reflejo de nuestra infancia y una crítica suave pero poderosa de la sociedad. Quiero que nuevas generaciones sientan la misma conexión que yo experimenté con estos personajes”, dice con entusiasmo, reconociendo su respeto por Quino y su legado.