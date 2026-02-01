domingo, febrero 1, 2026
InicioNoticias destacadasDescubren granadas y botellas de combustible cerca de un gasoducto en los...
Noticias destacadas

Descubren granadas y botellas de combustible cerca de un gasoducto en los bosques de Ezeiza

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
5

Gravedad en los bosques de Ezeiza: Hallan explosivos cerca de un tubo de gas

Un inquietante descubrimiento sacude a la localidad de Ezeiza, donde autoridades nacionales investigan el hallazgo de granadas y sustancias químicas peligrosas. Este curioso suceso, que involucra un potencial riesgo para la seguridad pública, tiene a los investigadores en alerta máxima.

El pasado viernes, gendarmes del Destacamento Móvil VI encontraban obstáculos inesperados durante su entrenamiento en la zona de la avenida de la Noria. Al realizar una intervención, se toparon con dos hombres en motocicleta que, al notar su presencia, dispararon y escaparon, dejando atrás un alarmante descubrimiento.

Un hallazgo alarmante en un área sensible

Después de la fuga de los sospechosos, los efectivos de Gendarmería observaron la presencia de dos granadas y dos botellas plásticas sospechosas alrededor de un tubo amarillo de gas. Este hallazgo, alarmante por sí mismo, se intensifica al considerar el lugar donde se colocaron los explosivos.

Intervención inmediata de la Policía Federal

Una vez notificada la situación, la unidad antiexplosivos de la Policía Federal Argentina tomó cartas en el asunto. Los peritos analizaron el contenido de las botellas y descubrieron una mezcla de queroseno y diésel, lo que sugiere que un estallido de las granadas habría generado una explosión devastadora al liberar gas de alta presión junto con estas sustancias inflamables.

La búsqueda de respuestas y responsables

Actualmente, las investigaciones se centran en identificar a los ocupantes de la moto y determinar sus intenciones al colocar esos artefactos en un lugar tan crítico. La Justicia Federal ha asumido el caso, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer este anomalía que desafía la seguridad de la comunidad.

Granadas y combustible hallados en Ezeiza, un alerta para la seguridad pública
Artículo anterior
Juan José Campanella: “El público, el verdadero motor de todo”
Artículo siguiente
Regreso a México: Costos y trámites para migrantes de California con bono
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments