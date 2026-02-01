Regreso a México: Costos y trámites para migrantes de California con bono

La creciente tensión en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos ha llevado a muchos a considerar su regreso a México. Si tú también estás pensando en esta opción, aquí te contamos los trámites y costos asociados para facilitar tu proceso.

Trámites y costos para la autodeportación

Para quienes deciden regresar voluntariamente a México desde California, es crucial entender los pasos necesarios para evitar cargos innecesarios. Aquellos que opten por autodeportarse pueden recibir un incentivo de hasta US$2600, según las recientes políticas del Departamento de Seguridad Nacional.

Requisitos para conservar tus pertenencias

Si deseas llevar tus pertenencias sin incurrir en un costo adicional de hasta US$1200, deberás gestionar un Menaje Doméstico a través del Consulado de México. Este trámite puede realizarse de manera presencial o en línea.

Documentación necesaria

Marcos Román Leal, cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos del Consulado de México en Sacramento, destaca que es fundamental presentar un inventario detallado de los bienes que se trasladarán. Esto ayudará a evitar sorpresas al cruzar la frontera.

Importando tu vehículo sin costos adicionales

Si planeas llevar tu automóvil, puedes realizar su importación mediante el sitio web de Banjercito. Aunque no es obligatorio pedir cita, se recomienda hacerlo para agilizar el proceso y estar al tanto de los documentos requeridos.

Tramites para Menaje Doméstico

La importación de equipaje y muebles no implica costos, siempre que se cuente con la documentación correcta. Es esencial asegurarte de seguir todos los pasos para evitar inconvenientes durante el cruce.

Incentivos para la autodeportación

El incentivo económico para inmigrantes indocumentados que se autodeporten ha aumentado sustancialmente. Este monto, que ahora es de US$2600, representa más del doble de lo que se ofrecía anteriormente durante la administración de Donald Trump.

Recomendaciones al salir

Registrar tu salida voluntaria a través de la aplicación oficial es crucial para evitar cualquier problema en la frontera. Como advierte el abogado de inmigración Hugo Vera, el incumplimiento de este procedimiento podría resultar en un proceso de deportación formal.

Datos importantes sobre el programa Homecoming

El programa, gestionado a través de la app CBP One, busca fomentar las salidas voluntarias sin recurrir a detenciones. Desde enero de 2025, más de 2,2 millones de personas han optado por esta vía, haciendo uso de la aplicación oficial.