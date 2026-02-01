Fascinación en el Malba: Estreno de ‘The Souffleur’ y la camiseta de Messi que enloqueció a sus fans

Willem Dafoe Brilla en el Estreno de «The Souffleur» en Buenos Aires

El famoso actor estadounidense Willem Dafoe deslumbró a los asistentes durante la presentación de «The Souffleur», una película realizada por el director argentino Gastón Solnicki, en el prestigioso Museo de Arte Latinoamericano (Malba). La noche dejó una huella en el público y la comunidad artística local.

Una Proyección que Capturó el Interés del Público

La alfombra roja en el Malba fue testigo de la llegada de Dafoe y de numerosas figuras del ámbito cultural argentino, como Juliana Gattas, la reconocida cantante del grupo Miranda!. La proyección generó gran expectativa y los boletos para el evento se agotaron rápidamente.

Un Encuentro con los Fanáticos

Antes del estreno, Dafoe se tomó un tiempo para interactuar con sus admiradores, posando con la icónica camiseta número 10 de Lionel Messi. Su cercanía y simpatía cautivaron a los fanáticos que se agruparon en el lugar, dispuestos a vivir la experiencia de conocer a la estrella de Hollywood.

La Trama de «The Souffleur»

En esta película, Dafoe encarna a Lucius Glanz, un hombre que, tras décadas de dirigir un hotel emblemático en Viena, enfrenta la amenaza de su venta a un desarrollador inmobiliario argentino. Este quiere demoler el edificio para llevar a cabo una modernización que cambiaría para siempre el paisaje.

Resistencia y Espionaje

Junto a su hija y un reducido grupo de empleados, Lucius inicia una lucha para preservar no solo el hotel, sino también el entorno que ha considerado su hogar durante años. La historia incorpora elementos de espionaje, manteniendo un ritmo intrigante y cautivador.

Una Experiencia Cinematográfica Única

“La propuesta fue trabajar con personas que no fueran actores, en un corto periodo y en Viena, un lugar especial para mí. No era solo hacer una película: era una aventura”, expresó Dafoe en una entrevista con EFE, destacando la singularidad de este proyecto.

Un Reparto Diversificado

Junto a Dafoe, la película cuenta con la actuación de la debutante Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, el propio Solnicki, Claus Philipp, Camille Clair, y la participación especial del chef argentino Fernando Trocca.

Una Trilogía Cinematográfica

«The Souffleur» es la sexta obra de Solnicki y cierra una trilogía que comenzó con «Introduzione all’Oscuro» (2008) y continuó con «A Little Love Package» (2021). Esta última retrata el último día en que se permitió fumar en los bares de Viena.

Reconocimiento en Festivales Internacionales

La película tuvo su debut en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025. Además, los amantes del cine podrán disfrutar de «The Souffleur» todos los sábados de febrero en el Malba.

Un Vínculo que Nació hace una Década

Dafoe se conoció con Solnicki hace aproximadamente diez años en Grecia, durante un seminario para jóvenes cineastas. Desde entonces, ambos cultivaron una amistad que terminó por cristalizar en este proyecto conjunto, impulsado por el «ojo crítico» y el «gusto» del director argentino.

Una Trayectoria Impresionante

A lo largo de su carrera, Dafoe ha participado en más de 120 películas, colaborando con renombrados directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, y Yorgos Lanthimos. Su filmografía incluye títulos icónicos como “Platoon” (1987), “El Hombre Araña” (2002), y “The Florida Project” (2008), además de su reciente actuación en “Nosferatu” (2024).