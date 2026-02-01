Rahou brilla como máximo goleador con 6 tantos; Raya y Mellado suman 3

El belga Omar Rahou se ha consagrado como el máximo goleador del torneo, dejando una huella imborrable en la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026. Con sus impresionantes seis goles, ha demostrado ser el pilar ofensivo de su selección.

Dominio en la Tabla de Goleadores

Omar Rahou se ha establecido como el líder indiscutido en la carrera por la Bota de Oro del torneo, acumulando seis goles en la fase final. Su más cercano competidor, el italiano Julio de Oliveira, se queda atrás con cuatro tantos. Junto a ellos, los españoles José Raya y Mellado suman tres goles cada uno, fortaleciendo su presencia en la lista de goleadores.

Actuaciones Destacadas

El jugador belga dejó claro su poderío en el campo al anotar un triplete en la contundente victoria de su equipo por 4-0 ante Bielorrusia. Además, Rahou amplió su cuenta anotadora con dos goles en un emocionante partido que terminó 5-4 a favor de Eslovenia. Su desempeño incluyó también un gol en la aplastante victoria de 10-3 sobre España, igualando así el récord goleador durante la fase de grupos.

Récord Histórico

Sumando los seis tantos que logró en la fase de clasificación, Rahou totaliza 12 goles en esta edición del torneo. Este impresionante registro marca un hito en la Eurocopa de Fútbol Sala, ya que es la mejor marca desde los 15 goles anotados por Cihan Özcan en 2007, destacando la relevancia de Rahou en la historia del fútbol sala.

El Rival en la Cima

Julio de Oliveira, el delantero italiano, ha sido fundamental para la clasificación de su equipo a los cuartos de final, gracias a sus cuatro goles en el torneo. Su actuación, caracterizada por un triplete ante Polonia y otro tanto contra Hungría, lo convierte en un jugador clave para Italia en esta competencia.

La Competencia por la Bota de Oro

La lista de goleadores incluye a ocho jugadores que, con tres goles, siguen de cerca a Rahou y de Oliveira. Entre ellos, destacan los españoles José Raya y Mellado, quienes han sido esenciales para la escuadra española. Además, otros como Antonio Pérez, Cecilio y Pablo Ramírez suman dos goles cada uno, intensificando la competencia en el torneo.