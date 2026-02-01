Febrero Arranca con Fuerza y Revive los Días de Playa

El clima en la región dará un giro inesperado. Luego de varios días de calor, se anticipan lluvias y un notable descenso en las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado que este domingo 1° de febrero, tanto Comodoro Rivadavia como Rada Tilly experimentarán una jornada nublada con un clima más fresco.

Detalles del Clima en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

La madrugada del domingo comenzará con un cielo mayormente cubierto y temperaturas que rondarán los 10 grados. Un viento suave del sudeste soplará, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana, se espera que prevalezcan algunas brumas y una ligera subida en la temperatura, alcanzando los 13 grados, con escasas probabilidades de lluvia.

En la tarde, las máximas llegarán a los 18 grados bajo un cielo nublado, mientras que el viento del noreste se intensificará, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Finalmente, por la noche, aumentará la inestabilidad, con posibilidades de lluvias aisladas y un descenso de la temperatura a 13 grados.

Inicia la Semana con Lluvias en el Horizonte

El pronóstico para el lunes 2 de febrero sugiere que la inestabilidad continuará, con lluvias esperadas a lo largo de toda la jornada y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

El Clima en Otras Localidades de Chubut

En la zona cordillerana, Esquel verá temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados, con cielo mayormente cubierto y posibles chaparrones al final del día.

En el valle, Trelew experimentará inestabilidad, con una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados, además de probables tormentas aisladas por la tarde.

Por último, en Puerto Madryn, se anticipan chaparrones por la mañana y tormentas por la tarde, con temperaturas entre 21 y 28 grados. También se prevén ráfagas de viento del mar hacia la noche que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.