Pochettino se distancia de la controversia por entradas

El director técnico de la Selección de Estados Unidos aclara su postura sobre la polémica en torno al precio de las entradas para la Copa del Mundo, enfatizando que el enfoque de su equipo debe ser únicamente deportivo.

Mauricio Pochettino, actual entrenador de la Selección estadounidense, se ha posicionado con firmeza respecto a la controversia generada por las altas tarifas de los boletos para la próxima Copa del Mundo. Su respuesta surge tras las declaraciones de Tim Weah, quien cuestionó públicamente los costos de los tickets.

El Compromiso de los Jugadores en el Campo

Pochettino ha dejado claro que el papel de los jugadores es rendir en el césped, en lugar de involucrarse en cuestiones económicas o administrativas. «Creo que el jugador tiene que hablar en la cancha jugando al fútbol, no afuera», apuntó, buscando desviar la atención de debates que podrían distraer al equipo.

Responsabilidades Claras

El entrenador ha enfatizado que no es responsabilidad de los futbolistas evaluar los precios de las entradas, reafirmando que tales decisiones son competencia de las organizaciones que rigen el deporte. «No es nuestro deber evaluar el precio de las entradas», dijo Pochettino, subrayando que es fundamental mantener el enfoque en la preparación del equipo.

Un Mensaje Aclarador al Plantel

Pochettino también lanzó un mensaje claro sobre la separación entre deporte y política, indicando que su misión es exclusivamente deportiva. «No somos políticos, somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo», una afirmación que resonó dentro y fuera del plantel en este contexto delicado.

Reflexiones sobre la FIFA

En sus declaraciones, el técnico se refirió indirectamente a la FIFA, organismo que ha sido objeto de críticas por los altos precios de las entradas. «Si la FIFA hace algo o toma alguna decisión, ellos saben por qué y es su responsabilidad explicar», sentenció, desviando la presión de los jugadores y del cuerpo técnico hacia las instancias pertinentes.

Enfoque en el Rendimiento Deportivo

Las palabras de Pochettino parecen tener un propósito claro: preservar la cohesión del grupo y garantizar que la atención se mantenga en el rendimiento deportivo. Con la Selección de Estados Unidos preparándose para un evento crucial, el entrenador ha establecido que su prioridad es el juego, no los asuntos administrativos.