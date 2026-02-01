7 Pueblos de Cuento y 2 Joyas Argentinas que Debes Conocer

Descubre los Encantadores Pueblos que Inspiran Viajeros: Un Viaje por el Mundo

Desde calles empedradas hasta balcones floridos, estos pueblos parecen sacados de un sueño y están listos para fascinarte. Prepárate para recorrer lugares icónicos que prometen dejarte recuerdos imborrables.

Un Vistazo a los Pueblos Más Mágicos del Mundo

En cada rincón del planeta, los pueblos cautivan con su autenticidad y hospitalidad. Este artículo te lleva a un recorrido por los destinos más encantadores que ha inspirado a cineastas, escritores y soñadores. Aquí están algunos de los lugares que definitivamente deberías considerar visitar.

1) Eguisheim, Francia

Situado en la región de Alsacia, Eguisheim es un pueblo medieval que sorprende con su diseño de círculos concéntricos. Las calles adoquinadas y las casas de entramado de madera adornadas con flores crean un paisaje digno de cuento de hadas.

Al sur de Colmar, la Plaza del Castillo es un punto destacado, donde se erige una iglesia dedicada al papa León IX. Además, los caminos señalizados te llevan a viñedos que ofrecen vinos exquisitados, como el Grand Cru Eichberg.

2) Bibury, Inglaterra

Bibury, ubicado en los Cotswolds, es famoso por sus pintorescas cabañas de Arlington Row. Declarado “el pueblo más hermoso del mundo” en 2025, este lugar atrae a turistas durante todo el año con su atmósfera acogedora y edificios de piedra color miel.

Para disfrutar de su belleza escénica, simplemente cruza el puente sobre el río Coln y contemplarás este tesoro arquitectónico.

3) Rothenburg ob der Tauber, Alemania

Este encantador destino en Baviera se distingue por sus casas de entramado de madera y su casco antiguo bien conservado. Destaca el Plönlein, que ha sido fuente de inspiración para diversas obras culturales.

Además, Rothenburg es conocida por su mercado navideño y su impresionante museo de la Navidad, lo que la convierte en un lugar imperdible durante las festividades.

4) Portofino, Italia

Portofino, un pequeño pueblo en la ribera italiana, deslumbra con su belleza natural y su antiguo centro histórico. La plaza principal es un bullicioso punto de encuentro rodeado de boutiques y restaurantes, ideal para disfrutar de la gastronomía local.

El Castillo de San Giorgio y el famoso faro son imperdibles para quienes buscan vistas espectaculares del Golfo de Tigullio.

5) Altea, España

Este encantador pueblo costero se caracteriza por sus calles empedradas y casas encaladas que se asoman al Mediterráneo. En Altea, la iglesia de la Virgen del Consuelo, con su emblemática cúpula azul, es uno de los principales atractivos.

Los visitantes pueden disfrutar de hermosas vistas y explorar el vibrante arte local en este lugar lleno de historia.

6) Salento, Colombia

Salento se destaca por su colorida arquitectura colonial y su vibrante cultura cafetera. Este pueblo, famoso por su hermoso paisaje, es el punto de partida ideal para explorar el Valle del Cocora.

Las calles empedradas y la hospitalidad de sus habitantes crean un ambiente acogedor para cualquier viajero.

7) San Miguel de Allende, México

Reconocido por su rica historia y arquitectura colonial, San Miguel de Allende es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su icónica parroquia, con detalles neogóticos, es visible desde casi cualquier rincón de la ciudad.

Además, la mezcla de arte, cultura y la belleza de sus calles empedradas hacen de este lugar un destino excepcional.

Pueblos Argentinos que Brillan en el Escenario Mundial

En la reciente edición 2025 del programa «Best Tourism Villages» de la ONU, Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, han sido reconocidos por su belleza y legado cultural. Estos lugares destacan por su esfuerzo en preservar sus tradiciones y promover el turismo sostenible.

Además, San Javier y Yacanto, en Córdoba, también recibieron merecidos galardones en la categoría Upgrade, resaltando así la riqueza turística de Argentina.