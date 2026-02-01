Pepe Cibrián Campoy: ‘Nuestra cultura está en decadencia’

Pepe Cibrián Campoy, una figura emblemática de la cultura argentina, está de vuelta en el escenario con una nueva dirección de su aclamada obra «Aquí no podemos hacerlo». Desde su estreno en 1978, esta pieza ha tenido múltiples versiones y continuará su legado desde el 7 de febrero en el Teatro Regina.

Una Trayectoria Marcada por el Cambio y el Compromiso

Cibrián no solo es reconocido por su arte sino también por su activismo. Su contribución a la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, destacada por su emotiva presentación de «Marica» en el Congreso, lo consagra como un referente cultural.

Retomando un Clásico del Teatro Argentino

“Aquí no podemos hacerlo”, una obra que ha demostrado su vigencia a lo largo de las décadas, se presentará a las 20:00 horas. Este nuevo montaje cuenta con la participación de Luis María Serra, quien aporta la música original, y Juan Pablo Ragonese, quien asume la dirección musical y la asistencia de dirección. La dirección coreográfica está a cargo de Tomás Luna.

Un Elenco Estelar

El elenco incluye nombres como Matías Asenjo, Lucía Macías Palkiewicz y Marcos Franchi, entre otros, lo que garantiza una entrega llena de talento y pasión.

Un Viaje Crítico al Pasado

El origen de esta obra está ligado a la fascinación de Cibrián por el musical «A Chorus Line». “En Londres, sentí que podía adaptar esa estética minimalista a mi historia en Buenos Aires”, comenta. Con el apoyo de grandes artistas y varios meses de ensayo, la obra finalmente vio la luz, convirtiéndose en un éxito tras recibir una crítica positiva en el diario La Opinión.

La Cultura Argentina en la Mira

Cibrián reflexiona sobre el estado actual de la cultura en Argentina, señalando la falta de apoyo por parte de los gobiernos y la necesidad de valorar la historia del teatro argentino. “No tenemos ADN cultural. Debemos recordar y honrar a nuestros grandes artistas”, sostiene.

Mirando Hacia el Futuro

Además, se anticipa el estreno de «Drácula. Resurrección», un ambicioso proyecto que contará con un teatro dentro de una carpa traída desde México, y promete ser un espectáculo sin igual en Buenos Aires.

Un Mensaje a las Nuevas Generaciones

Cibrián concluye con una reflexión sobre el fracaso y el talento. Si bien ha enfrentado retos, enfatiza la importancia de perseverar en el mundo del teatro. “El arte siempre encontrará su lugar, incluso en las circunstancias más adversas”, asegura con convicción.