Los Pumas 7s cierran en último lugar

Tras un inicio complicado en la fase de grupos, Los Pumas 7s buscan recuperar el ritmo en el torneo, pero las derrotas ante rivales fuertes han marcado su camino.

En su primera aparición en el Seven de Singapur, Los Pumas 7s enfrentaron un duro desafío contra Australia. En tan solo seis minutos de juego, el equipo local se adelantó 19-0 gracias a los tries de Aden Ekanayake, Jayden Blake y Dietrich Roache, quien también sumó dos conversiones. A pesar de la adversidad, Los Pumas reaccionaron sobre el final del primer tiempo con un ensayo de Marcos Moneta, que fue complementado por la conversión de Joaquín Pellandini. En el inicio del segundo tiempo, Santiago Mare también anotó, acercando a Los Pumas a solo cinco puntos, pero Australia logró mantener la ventaja y se llevó el triunfo 19-14.

Segundo encuentro: una lucha reñida contra Nueva Zelanda

En su segundo compromiso, Los Pumas comenzaron con buen pie, tomando una ventaja de 10-0 ante Nueva Zelanda. Sin embargo, los All Blacks, conocidos por su capacidad de reacción, se recuperaron y al llegar a los minutos finales, Los Pumas estaban adelante 20-19. Pero, en un giro inesperado, Kele Lasaqa anotó para Nueva Zelanda, sellando el destino del encuentro con un score final de 26-20.

Desenlace ante Francia: un final agónico

El último partido del grupo ante Francia fue otra oportunidad desaprovechada. Similar a lo ocurrido con Nueva Zelanda, Los Pumas comenzaron bien en el primer tiempo, logrando tres tries gracias a Santino Zangara. Sin embargo, en la segunda mitad, se desdibujaron y permitieron que Francia, liderada por Ali Dabo y Stephen Parez, diera vuelta el score en el último minuto, terminando con un 19-15 en contra.

Próxima parada: semifinales por el quinto puesto

A pesar del inicio complicado en este torneo, Los Pumas 7s se preparan para enfrentarse a España en busca de la revancha y un lugar en las semifinales por el quinto puesto, programadas para la 1:44 de la madrugada del domingo.

El Seven de Singapur es la tercera etapa de la Serie Mundial 2025/26. Anteriormente, en Dubai lograron el octavo lugar, mientras que en Ciudad del Cabo alcanzaron el segundo puesto, dejando a sus fanáticos con ganas de más en cada encuentro.