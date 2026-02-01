Paul George da positivo en antidopaje

La estrella de los Philadelphia Sixers, Paul George, ha sido sancionada con 25 partidos sin jugar tras infringir la normativa antidopaje de la NBA.

En un comunicado oficial, la NBA anunció la medida que comenzará a regir desde este sábado. Los Sixers se preparan para enfrentar a los New Orleans Pelicans, pero lo harán sin uno de sus jugadores clave.

Detalles de la suspensión de Paul George

La suspensión se debe al uso de un medicamento que no está permitido. Esta noticia llega en un momento complicado para George, quien, a pesar de promediar 16 puntos en los 27 partidos que jugó esta temporada, ha enfrentado múltiples problemas de salud.

La respuesta de Paul George

Tras recibir la noticia, Paul George emitió un mensaje reconociendo su error y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. “He hablado de la importancia de la salud mental y, al buscar tratamiento por un problema personal, tomé un medicamento inapropiado. Pido disculpas a mis compañeros, la organización y a los aficionados de Filadelfia”, afirmó.

Un tiempo para enfocarse en la salud

El jugador añadió que aprovechará la suspensión para trabajar en su bienestar mental y físico, asegurándose de regresar en óptimas condiciones para contribuir al equipo en el futuro.