Un policía rescata a un niño que se ahogaba en un río de Córdoba

Un valeroso policía de Córdoba se lanzó al río para rescatar a un niño de 11 años que se encontraba en grave peligro, convirtiéndose en un verdadero héroe.

El emocionante rescate tuvo lugar el pasado viernes por la tarde en un río de Despeñaderos, en el departamento de Santa María. El niño, que no lograba mantenerse a flote, comenzó a pedir ayuda desesperadamente.

Intervención Rápida y Decisiva

El agente, que se encontraba cumpliendo con sus funciones dentro del Operativo Verano 2026, tomó nota de la alarmante situación en la que estaba el menor. Sin pensarlo dos veces, saltó al agua para salvar su vida.

Un Rescate Acierto

En cuestión de segundos, el policía logró llevar al niño consciente hasta la orilla, donde recibió los primeros auxilios a la espera de la ambulancia.

Atención Médica Inmediata

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron al menor al hospital local. Allí, se le realizaron los exámenes pertinentes para asegurarse de que no hubiera sufrido complicaciones por la posible ingestión de agua o por el tiempo que estuvo sumergido.