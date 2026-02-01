La Silla del Carancho: Reactivando Comodoro tras la Catástrofe del Hermitte

La devastadora situación en el Cerro Hermitte ha impulsado a la gestión de Othar Macharashvili a centrar sus esfuerzos en una planificación urbanística que evite nuevos desastres y apoye a las familias afectadas.

Este lunes, Macharashvili se reunió en la capital con Horacio Marín, CEO de YPF, y Julio Bruna Novillo, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino, para delinear estrategias frente a la crisis generada por el deslizamiento de tierra. La reciente publicación de un informe de SEGEMAR de 2022 indicaba los riesgos de continuar la urbanización en el barrio Sismográfica, un área vulnerable a la erosión.

El temido desastre, anticipado hace 20 años, finalmente se concretó, cerrando un año 2025 marcado por la salida de empresas petroleras, el cierre de comercios y un incremento del desempleo. A pesar de las adversidades, Macharashvili busca reactivar la ciudad y su economía, mostrando señales de optimismo hacia un futuro más prometedor.

“Juntos, con esfuerzo y una ciudad unida, superaremos estos momentos difíciles”, expresó Macharashvili tras su encuentro con los líderes de YPF. A su vez, la comunidad de Comodoro Rivadavia se movilizó ante el reciente femicidio de Valeria Schwab, exigiendo respuestas y justicia. La hermana de Valeria, Jessica Schwab, junto a ciclistas locales, recorrieron la ciudad demandando acción.

Emergencia Hídrica en Trelew: Un Problema Acuciante

Trelew enfrenta desde hace una semana una crisis hídrica causada por la rotura de un caño de impulsión cloacal de 1976. A pesar de la intervención de las autoridades y el uso de un bypass, los vecinos sufrieron escasez de agua. Expertos indican que el desgaste del sistema se debió a una falta de previsión que pudo haberse evitado hace años.

Con largas filas de vecinos intentando abastecerse de agua, la situación expone la insuficiencia de la infraestructura en la ciudad. La necesidad de realizar inversiones significativas para solucionar este problema es evidente, y un ingeniero local ha alertado sobre el riesgo de nuevas rupturas si no se actúa con celeridad.

A pesar de esto, el panorama de seguridad en Trelew muestra signos de mejora. La presencia activa de la Policía ha reducido la criminalidad en la zona de chacras, generando un ambiente más seguro y tranquilo.

Crónica: Crecimiento y Conexión con la Comunidad

El diario Crónica, con 64 años de trayectoria, sigue expandiendo su influencia en la provincia, llegando a más lectores tanto en formato impreso como digital. La incorporación de nuevos canillitas en el Barrio Perón de Puerto Madryn refuerza su compromiso con la comunidad.

No obstante, la falta de planificación se hace sentir en Puerto Madryn, donde los residentes expresan su descontento por la inexistencia de mejoras en los servicios públicos. Las voces de la ciudadanía están comenzando a resaltar la urgencia de gestiones efectivas para elevar la calidad de vida en diferentes barrios.