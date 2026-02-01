Conoce el rascacielos más alto de Latinoamérica: ¡96 pisos de altura!

La Torre Rise, un ambicioso proyecto arquitectónico en Monterrey, promete transformarse en el rascacielos más alto de América Latina. Con una impresionante altura de 484 metros, se situará entre los edificios más altos de toda América.

La Torre Rise, que se alzará majestuosamente en la colonia Obispado de Monterrey, Nuevo León, redefine el horizonte urbano de México y establece un nuevo estándar arquitectónico en la región. Este imponente edificio superará incluso a la Torre Obispado, actual referente de altura, por más de 170 metros.

Un Rascacielos Sin Precedentes

Con 96 pisos, la Torre Rise consistirá en 408 metros de niveles habitables y culminará con una aguja de 76 metros. Este diseño vanguardista no solo la posicionará como la segunda estructura más grande del continente, detrás del One World Trade Center de Nueva York, sino que también será la decimotercera más alta del mundo.

Espacios Diversificados

El rascacielos albergará una variedad de espacios: 35 niveles de oficinas, 22 pisos de residencias, 10 plantas dedicadas a un hotel de lujo aún sin marca definida, y cuatro pisos comerciales. Esta diversidad asegurará que la Torre Rise sea un centro neurálgico de actividad y dinamismo.

El SkyDeck 360°

Uno de los atractivos más destacados será el SkyDeck 360°, un mirador panorámico situado en los últimos tres pisos, que ofrecerá impresionantes vistas del entorno, tanto urbano como natural. Además, se prevé la inclusión de una tirolesa en el piso 100, que promete brindar una experiencia única a los visitantes.

Compromiso con la Sostenibilidad

La Torre Rise no solo destaca por su altura y diseño, sino también por su compromiso ambiental, habiéndose hecho acreedora a diversas certificaciones internacionales en sostenibilidad como LEED Silver y Green Globes. El edificio incluirá 4,300 metros cuadrados de áreas verdes y contará con una fachada de cristal diseñada para optimizar el control térmico y reducir la resistencia al viento.

Ubicación Estratégica

Situada cerca del famoso cerro Obispado y el museo homónimo, la Torre Rise se ubicará frente al río Santa Catarina y la avenida Constitución, un eje vial crucial de Monterrey. La obra comenzó en 2023 y, según el gobernador Samuel García Sepúlveda, la inauguración está programada para 2026, coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA.